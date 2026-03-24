Pollán avisa a Mañueco de que Vox «quiere gobernar" y presidir las Cortes

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El candidato de Vox, Carlos Pollán, cuestionó ayer la «realidad ficticia» del presidente del PPCyL y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por querer gobernar en solitario, aplicar su programa y presidir las Cortes, frente a los resultados que a su juicio arrojaron las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo.

«La realidad es tozuda y los datos son tozudos, nosotros seguimos con la mano tendida», dijo este lunes Carlos Pollán en unas declaraciones a CyLTV en la que asegura afrontan con «tranquilidad» la reunión del próximo miércoles convocada por Mañueco, a la que el PSOE dijo que irá pero pide conocer antes los contenidos.

Pollán anunció ayer que Vox «quiere gobernar» y no renuncia a presidir las Cortes de CyL.

El candidato de Vox retó al candidato popular a presentarse a la sesión constitutiva de las Cortes del 14 de abril e intentar presidir el parlamento en esta duodécima legislatura si sus datos y crecimiento en las urnas son tan “buenos”. En su opinión, no cuenta con la mayoría suficiente y por ello les convoca a reunirse este miércoles.

“Vamos a esperar a ver qué Partido Popular y que Alfonso Fernández Mañueco nos encontramos el miércoles, si el que quiere gobernar en solitario, presidir las Cortes y gobernar con su programa, o el del señor Feijóo que dice que tenemos que entrar en los gobiernos”, añadió Carlos Pollán.

“Me sorprende su preocupación ahora por la Presidencia de las Cortes, y me sorprende porque lo que hemos vivido en esta legislatura, con la parálisis en las comisiones que presidían, el boicot a aprobar determinadas leyes, a llevar determinadas iniciativas a las comisiones”, dijo Carlos Pollán, presidente de las Cortes esta pasada legislatura, en virtud del pacto de PP y Vox de 2022, que no ocultó “cierto recelo”.

Al respecto, el candidato de Vox insistió en que su partido se presentó a las elecciones para ganarlas e intentar gobernar. “Nosotros hemos sido claros, queremos entrar en el gobierno, queremos gobernar, y queremos que se haga con serenidad, con tranquilidad, no se negocian los medios de comunicación”, advirtió. De hecho, abogó por intentar alcanzar un pacto o acuerdo con “medidas concretas”, “plazos de ejecución” y “garantías”.

Carlos Pollán recordó que Fernández Mañueco no ha sacado adelante ningún presupuesto cuando ha gobernando en solitario y una ley a través de un acuerdo con todos los grupos.

Y pese a todo lo que dicen, se llevan bien

Pese a todas las declaraciones, PP y Vox exhibieron este lunes “cordialidad” durante la reunión de la Mesa de la Diputación Permanente de las Cortes, que abordó asuntos de orden interno. Sus representantes mostraron “sintonía” en esta primera cita tras las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo que arrojaron un escenario abierto que obligará a alcanzar pactos políticos, según fuentes parlamentarias.

Una semana después de que hablaran las urnas en Castilla y León, los miembros de la Diputación Permanente se vieron a las 11.30 horas para despachar asuntos ordinarios de las Cortes. Los saludos y charlas informales inauguraron y cerraron una reunión que se desarrolló en un ambiente distendido a 48 horas de que se produzca la primera cita para configurar nuevas mayorías.

En el encuentro de este lunes participaron destacados dirigentes de los dos partidos sobre los que podría recaer la gobernabilidad de la Comunidad. Por un lado, el presidente de las actuales Cortes, Carlos Pollán, candidato de Vox a la Presidencia Junta, así como el vicepresidente Francisco Vázquez, secretario autonómico del Partido Popular y procurador electo por Segovia.

También acudieron las secretarias Rosa Esteban Ayuso (PP), número dos de la lista de Salamanca que encabezaba Alfonso Fernández Mañueco, y Fátima Pinacho (Vox), elegida procuradora por Valladolid, así como la socialista Ana Sánchez, que se despide de la política autonómica.

Desde el Grupo Popular indican que la reunión de este lunes ha seguido la tónica habitual entre los miembros de la Mesa y reconocen que no ha habido tensión alguna, a la espera de que se produzca la cita de este miércoles, que inaugurará la fase de negociación y acuerdo, primero para la configuración de las Cortes y, después, para la investidura. Su estrategia, explican, se ajustará a la seguida durante la campaña en la evitaron la confrontación.

En cuanto a Vox, fuentes del partido se remiten al encuentro del miércoles, donde pondrán sus cartas sobre la mesa, aunque critican que el PP quiera recuperar, por ser el ganador de las elecciones, la Presidencia de las Cortes. Entiende que eso significa que Fernández Mañueco está "más preocupado por los sillones que por dar soluciones a los problemas de los castellanos y leoneses”.

Precisamente, esta primera ronda de reuniones comenzará el próximo miércoles a las 11.00 horas, con los representantes de Vox, entre ellos el propio Carlos Pollán quien cuestionó este lunes el punto de partida planteado por Mañueco que en los últimos días ha insistido en que quiere gobernar en solitario, sobre la base de su programa electoral y recuperar la Presidencia de la cámara autonómica.

Al día siguiente, el jueves 26 se producirán los encuentros con Soria Ya a las 11.00 horas; Por Ávila a las 12.30 horas; UPL, a las 16.00 horas y PSOE, a las 17.30 horas. Todas estas reuniones se producirán en la sede de las Cortes a tres semanas de que se constituya el nuevo parlamento de 82 procuradores, donde la mayoría absoluta quedará fijada en 42.

El PSOE acudirá a la reunión con Mañueco, pero pide conocer antes los contenidos

El PSOE ha confirmado este lunes su asistencia a la reunión a la que les ha convocado el candidato a presidir la Junta de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco (jueves, 17:00h.), aunque los socialistas esperan conocer antes el contenido y quienes acudirán a esa cita en representación del PP.

A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa, el secretario de Organización del PSOECYL, Daniel de la Rosa, ha recordado que su formación ofreció en varias ocasiones un acuerdo para que gobernara la lista más votada en las pasadas elecciones autonómicas, pero el PP lo rechazó y "ese momento ya ha pasado".

"Ahora toca formar gobierno, para lo que se han echado en manos de la extrema derecha y, si no es posible, repetir elecciones", ha expresado el dirigente socialista.

El secretario de Organización ha reconocido que se sorprendió al recibir la carta de Fernández Mañueco en la que les invitaba a una reunión, lo que interpreta como un "reconocimiento de la necesidad de diálogo" después de "despreciar durante meses la mano tendida del PSOE".

De la Rosa ha reconocido que no pueden estar satisfechos con el resultado de las elecciones autonómicas porque aspiraban a ganar, aunque han empezado ya a trabajar para las próximas elecciones municipales.

De hecho, ayer se ha celebrado una reunión con los secretarios de Organización del PSOE en Burgos, que abre un ciclo de encuentros similares en todas las provincias de la Comunidad.

Otro indicador de que el PSOE ha comenzado ya a trabajar para las próximas locales es que en Burgos no se va a disolver el Comité electoral y se han fijado ya citas para reuniones sectoriales en la comarca de Pinares para hablar de incendios forestales y en las próximas semanas tratarán también sobre igualdad de género y lucha contra la violencia de género.