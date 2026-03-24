Ayudas de hasta 30.000 euros para mejorar el comercio de proximidad de Castilla y León

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Desde mañana y hasta el 9 de abril se podrá optar a ayudas de hasta 30.000 euros para apoyar inversiones dirigidas a la modernización, digitalización y mejora de la gestión en el comercio de proximidad de Castilla y León, con en total un millón de euros en esta convocatoria, ampliables a otro más.

El Boletín Oficial de Castilla y León publica este martes esa convocatoria de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo diseñada para financiar proyectos que busquen la mejora de la imagen del establecimiento, su adecuación física o su digitalización integral a través de la incorporación de tecnologías de la información y comunicación, facilitando su adaptación a los nuevos retos del mercado y mejorando su competitividad.

En un comunicado, la Consejería ha detallado que podrán beneficiarse de las ayudas tanto los establecimientos existentes como los de nueva creación, autónomos o pymes que desarrollen actividades incluidas en el sector del comercio minorista o de determinados servicios de proximidad como peluquerías, fotografía, lavado de textiles y diversas actividades de reparación, entre otros.

La convocatoria cuenta con un crédito inicial de 1 millón de euros, que podrá ser incrementado en otro millón adicional, en función de las solicitudes recibidas y las disponibilidades presupuestarias.

Serán financiables los proyectos que se hayan ejecutado entre el 1 de abril de 2025 y el 13 de marzo de 2026, con un presupuesto mínimo de 2.000 euros y máximo de 40.000 euros, siendo la cuantía de la subvención del 75 % del presupuesto aceptado por establecimiento, lo que equivale a una ayuda de 30.000 euros para los proyectos de máxima cuantía.