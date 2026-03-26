Quiñones refuerza en una gran feria europea su modelo de vivienda sostenible e innovadora

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La Junta acude a Rebuild, la cita europea sobre la edificación industrializada que espera congregar a más de 30.000 profesionales, dando apoyo a las empresas que forman parte del Clúster de Hábitat Eficiente.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, destacó ayer la «importancia que tiene la construcción y la innovación en Castilla y León» durante su visita a Rebuild, «el evento del ámbito de la edificación y de la construcción más importante en España» que, además, tiene atractivo también para el público internacional y que espera congregar a más de 30.000 profesionales. Una cita que en 2024 reconoció a Castilla y León como «región innovadora europea» por las actuaciones autonómicas «en materia de construcción industrializada, de sostenibilidad y de digitalización».

En esta ocasión, el Gobierno autonómico acudió para dar apoyo al stand del Clúster de Hábitat Eficiente de Castilla y León (AEICE), que participa por tercer año consecutivo en este evento con el objetivo de "facilitar a sus empresas asociadas, mayoritariamente pymes, el acceso a uno de los principales escaparates europeos para la transformación del sector de la edificación".

En esta edición, AEICE participa acompañado por las empresas asociadas: Estructuras Tapias, Medgón, Modulacción, Petralite, DC System y Since02, con una propuesta de stand conjunto que amplía su espacio expositivo para dar mayor visibilidad a sus propuestas. En este sentido, Suárez-Quiñones resaltó que estas compañías "trabajan en las soluciones más innovadoras en materia de construcción industrializada y en materia de los máximos estándares de calidad, sostenibilidad y digitalización en la construcción".

"Es identificativo de la importancia que tiene la construcción y la innovación en Castilla y León, que es especialmente destacable desde hace muchos años, tanto en la nueva construcción como en la rehabilitación edificatoria de las ciudades y de los edificios, incluso de nuestro medio rural, donde se ha extendido esa rehabilitación", explicó el consejero en funciones.

Para Suárez-Quiñones, la presencia de este Clúster, con sus empresas asociadas, es importante ya que pone "en contacto a estas compañías con potenciales clientes", algo que "fomenta el incremento de la actividad económica de nuestro tejido empresarial en materia de construcción".

Asimismo, el consejero en funciones participó en una mesa redonda con otros dirigentes autonómicos donde defendió "las excelencias de nuestra política de vivienda". "Una política de vivienda basada en numerosísimas medidas dirigidas, entre otras cuestiones, a aumentar la vivienda en alquiler y la vivienda en compra para los jóvenes, a través de descuentos, apoyo fiscal o medidas de apoyo", resaltó, que incluso consideró "que de todas las comunidades autónomas tenemos los instrumentos de política de vivienda más ambiciosos, más innovadores, y que están generando oportunidades a la ciudadanía para acceder de forma razonable a una vivienda, y especialmente a los jóvenes, y especialmente en el medio rural".

Por su parte, la presidenta AEICE, Estíbaliz González, que además es CEO de la empresa Medgón, ubicada en Carrión de los Condes (Palencia), agradeció "el apoyo siempre decidido y constante de la Junta de Castilla y León en cualquier iniciativa que tiene este clúster". "Esa colaboración público-privada es muy importante para dar solución a un problema tan grande como el que tenemos ahora en España, el de la vivienda", remarcó.

La institución destacó, asimismo, que "con esta tercera presencia consecutiva, aunque en formatos evolucionados, AEICE refuerza su papel como agente tractor del ecosistema de hábitat eficiente en Castilla y León, impulsando la competitividad de sus pymes y acompañándolas en los principales foros donde se define el futuro de la construcción".