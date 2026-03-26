La Junta pide al Gobierno que reconsidere el cierre de la estación de esquí de Navacerrada

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta ha pedido al Gobierno que reconsidere el cierre de la estación de esquí de Navacerrada (Segovia) ya que "no se entiende que sea la única" de España que el Ejecutivo central "quiere cerrar", al tiempo que ha reclamado que dé explicaciones de "si considera que son malas todas las estaciones en el país o sólo las que benefician a la Comunidad de Madrid y a Castilla y León".

Así lo ha trasladado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Administración autonómica en funciones, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha expresado que "no se entiende que de todas las estaciones que existen en el país, que son muchas", el Gobierno que lidera Pedro Sánchez "se haya fijado exclusivamente en la que beneficia tanto a Madrid como a Castilla y León".

En este sentido, ha afeado al Ejecutivo central que pida su cierre "con el impacto que esto tiene en términos económicos, sociales y de actividad productiva".

"Nuestra posición ha sido siempre la misma y la mantenemos, ya que no encontramos ninguna razón para que la estación de esquí de Navacerrada sea la única en toda España que el Gobierno quiere cerrar", ha incidido.

Por otro lado, ha señalado que la cuestión administrativa o los trámites legales tienen "otros cauces que no son los políticos, del sentido común o la razón", y en este punto ha recordado que existe una sentencia del Tribunal Supremo de "obligado cumplimiento que tiene más que ver con la forma que con el fondo" de la cuestión.

A este respecto, ha explicado que se va a leer la sentencia que se "va a aplicar al ser una resolución judicial", si bien ha advertido que desde el punto de vista la forma se "van a buscar las vías para alcanzar una solución en el ámbito de las competencias de la Junta".

En lo que se refiere al fondo, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha asegurado que "hay que aprovechar todas las oportunidades del territorio y es plenamente compatible la sostenibilidad ambiental con la existencia de actividades productivas en el territorio y por tanto con la creación de empleo y riqueza".

"La naturaleza nunca es un inconveniente para el crecimiento económico, sino una palanca para la creación de oportunidades y riqueza y Castilla y León tiene un patrimonio natural muy consolidado", ha concluido.