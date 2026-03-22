El pueblo de León en el que veraneó John Lennon de niño (y casi nadie lo sabía)

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La infancia de John Lennon sigue generando interés. Su biografía, marcada por episodios familiares complejos, encuentra ahora un nuevo matiz en un relato situado en el norte de España. En concreto, en Caboalles de Abajo, un enclave minero que forma parte de la memoria colectiva de la comarca de Laciana.

La posible estancia de John Lennon en León que redefine su infancia

Durante el verano de 1949, con apenas nueve años, Lennon habría pasado una temporada en este entorno montañoso. El contexto histórico resulta determinante para comprender la escena. La actividad minera atrajo a técnicos y trabajadores extranjeros, entre ellos ciudadanos británicos que establecieron vínculos personales en la zona.

Una familiar del entorno de Lennon residía allí tras la muerte de su esposo, relacionado con la explotación minera. Ese vínculo facilitó el desplazamiento del joven desde Liverpool hasta este punto de la geografía española. El viaje supuso un cambio radical de escenario: de un ambiente urbano a un paisaje de montaña, silencioso y marcado por la dureza del trabajo en la mina.

El relato reconstruye la figura de un niño introspectivo, con tendencia a la observación y a la exploración en solitario. Las calles estrechas, las casas de piedra y los caminos ascendentes ofrecían un escenario completamente distinto al que conocía.

Las descripciones sitúan a Lennon caminando al amanecer, recorriendo senderos y deteniéndose en puntos elevados desde los que contemplar el valle. Esa imagen conecta con una sensibilidad que más tarde formaría parte de su identidad artística dentro de The Beatles.

Caboalles de Abajo conserva la esencia de los núcleos mineros del norte, con una arquitectura marcada por la piedra, calles estrechas y un ritmo de vida ligado históricamente a la actividad del carbón. Integrado en el valle de Laciana, el pueblo combina tradición, paisaje y memoria obrera, ofreciendo una imagen muy definida de la España de mediados del siglo XX. Sus casas, su entorno montañoso y su identidad local construyen un escenario singular que aporta contexto y profundidad al relato.

El libro que conserva la historia de John Lennon en Caboalles

La reconstrucción de este episodio se encuentra recogida en una publicación de tirada muy limitada escrita por Luis Miguel y llamada 'John estuvo aquí'. El episodio, reconstruido a partir de testimonios familiares y recogido en una publicación local, se presenta como una hipótesis verosímil que añade un nuevo matiz al relato de su infancia.

El ejemplar se conserva en la Biblioteca Municipal Fundación Álvarez de la Puerta, donde forma parte del patrimonio cultural del municipio. El relato se apoya en memoria oral, por lo que se mueve entre la reconstrucción histórica y la interpretación literaria.