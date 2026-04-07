‘Buscyl’ alcanza las 126.100 tarjetas enviadas en León con 1.645.449 viajes realizados

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha participado hoy en el municipio segoviano de Valverde del Majano en el acto de entrega de la tarjeta ‘Buscyl’ número 700.000, en el que ha destacado la apuesta del Ejecutivo autonómico por un modelo de transporte público colectivo, sostenible, gratuito y vertebrador del territorio, que se ha consolidado como uno de los principales instrumentos para mejorar la movilidad y la calidad de vida de las personas en la Comunidad.

Durante su intervención, Fernández Mañueco ha señalado que los 700.000 usuarios de la tarjeta ‘Buscyl’ reflejan el amplio respaldo social a este modelo de transporte de viajeros, que permite el uso gratuito del autobús a los empadronados en Castilla y León en las 2.600 rutas interurbanas y metropolitanas gestionadas por el Gobierno autonómico.

El sistema de transporte gratuito ‘Buscyl’ impulsado por la Junta de Castilla y León ha superado ya los 9 millones de viajes gratuitos en la Comunidad, contribuyendo de forma directa al bienestar de los ciudadanos. En la provincia de León, esta cifra se acerca a los 1.645.449 viajes gratuitos, con alrededor de 126.100 tarjetas emitidas.

Fernández Mañueco ha señalado que este modelo está generando múltiples efectos positivos, entre ellos la mejora de la movilidad y el incremento de oportunidades para los ciudadanos; mayor facilidad en el acceso a los servicios públicos; ahorro económico para las familias en sus desplazamientos, especialmente relevante en un contexto de inflación; la reducción del número de vehículos en circulación, favoreciendo la sostenibilidad ambiental; y el refuerzo de la cohesión territorial en todas las provincias. Además, contribuye a incentivar el empadronamiento en Castilla y León y a fijar población en todo el territorio.

Refuerzo del transporte público en Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León ha destacado que el Ejecutivo autonómico va a continuar impulsando el transporte público como una herramienta clave para la protección de las personas y la generación de oportunidades en todo el territorio. En esta línea, la semana pasada aprobó un refuerzo de 5 millones de euros destinado a incrementar los viajes en aquellas rutas de ‘Buscyl’ con mayor intensidad de uso, para ajustar la oferta a la mayor demanda de autobús derivada del aumento del precio de los combustibles y, por otro lado, sufragar el incremento del coste del servicio por el encarecimiento de los carburantes.

Además, Fernández Mañueco ha indicado que la Junta seguirá impulsando mejoras en el servicio de transporte a la demanda, con el fin de conectar las poblaciones con las cabeceras de comarca mediante la asignación de vehículos en función de las necesidades de cada municipio, sin recorridos predeterminados.

Finalmente, el presidente ha señalado que el éxito de ‘Buscyl’ es un ejemplo más de que Castilla y León es un referente a nivel nacional en la gestión eficaz de los servicios públicos. En este sentido, ha reafirmado el compromiso del Gobierno autonómico con la consolidación de políticas que faciliten el acceso de todos los ciudadanos a los servicios públicos, refuercen la cohesión territorial y permitan seguir avanzando en el progreso de la sociedad, la igualdad de oportunidades y la libertad de las personas para desarrollar su proyecto de vida en la Comunidad.