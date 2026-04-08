Vox anuncia que apoyará al PP en las Cortes de Cyl para que no caigan en manos del PSOE

Publicado por EP / Ical Madrid Creado: Actualizado:

Vox ha deslizado ayer su intención de votar a favor del candidato que el PP proponga para presidir las Cortes de Castilla y León, que se constituirán la semana próxima, el martes 14 de abril, alegando que así evitarán que este cargo recaiga en el PSOE. Así se ha expresado la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, después de que el portavoz nacional de la formación, José Antonio Fúster, anunciara que no reclamarían ese cargo porque no están interesados «en los sillones», tal y como han hecho en Extremadura y Aragón.

En rueda de prensa en la Cámara baja, la portavoz parlamentaria ha avanzado que Vox «no va a dejar las cámaras en manos del PSOE», aunque ha evitado concretar si votarán al candidato popular. Sí ha recordado que Vox no confía «plenamente» en el PP porque «dice una cosa y luego hace otra», pero ha insistido en que Vox «va a evitar que la (Presidencia de la) Mesa caiga en manos del PSOE».

Millán aseguró que las negociaciones «siguen adelante», «sigue habiendo reuniones y sigue habiendo conversaciones» porque el afán de Vox es «sacar lo antes posible un acuerdo que refleje la petición de los españoles en estas regiones donde ha habido elecciones», además de «hacer valer» el programa electoral del grupo y «asegurar un Gobierno estable que dé seguridad los próximos cuatro años». También dijo que si las negociaciones con el Partido Popular para formar gobierno en Extremadura fueran «fantásticamente bien» ya se habría cerrado un acuerdo.

«Si fueran fantásticamente bien, pues ya se habría cerrado un acuerdo. Si fueran estrepitosamente mal, pues ni contemplaríamos la esperanza de sacar adelante el acuerdo», ha afirmado en una rueda de prensa en la Cámara Baja. En todo caso, la portavoz de Vox en el Congreso recordó que el PP sabe “perfectamente” cuáles son sus condiciones «para alcanzar un acuerdo lo antes posible», y sostuvo que desde su formación «no van a sacar los detalles de la negociación» en una rueda de prensa, pero que «si fueran fantásticamente bien, ya se habría cerrado un acuerdo», al igual que «si fueran estrepitosamente mal, no contemplaríamos la esperanza de sacar adelante el acuerdo».