“Cuando faltan argumentos, aparece el barro, y en eso cada vez se parece más a la derecha y a la extrema derecha”, afirma Cendón sobre Diez

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“Cuando faltan los argumentos, aparece el barro, y en eso cada vez se parece más a la derecha y a la extrema derecha”. Así reaccionó hoy el secretario provincial del PSOE leonés y diputado nacional, Javier Alfonso Cendón, a las palabras del alcalde de la capital y secretario general de la Agrupación Local, José Antonio Diez, quien dijo que “donde él ve connivencia con la Junta lo que hay son acuerdos para mejorar la ciudad” y añadió que “otros lo más que conocen del secretario general es su connivencia con Cerdán, Koldo y Ábalos”.

Cendón recalcó que Diez “no puede explicar su ausencia en la campaña electoral, ni justificar que haya tenido secuestrados los recursos de la Agrupación al servicio de su interés personal, ni ocultar que solo se le oye para atacar a su propio partido”, informa Ical.

“Lo que nunca hace es alzar la voz frente a la nefasta gestión de la Junta de Castilla y León, el abandono de las infraestructuras o el deterioro de la sanidad, la educación y los servicios públicos”, añadió antes de señalar que “una vez más, José Antonio Diez se queda sin argumentos para defender determinadas actuaciones y recurre a la mentira, la descalificación y el ataque al compañero”.