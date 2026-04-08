El alcalde de León le recuerda a Cendón su "connivencia con Cerdán, Koldo y Ábalos"

Las puertas abiertas que el martes le abrió el secretario provincial, Javier Alfonso Cendón, las utilizó este miércoles el alcalde de León, José Antonio Diez, para avisar de que "siempre estaban ahí... Para unos y para otros". No sé quedó ahí. Ante las acusaciones de su compañero de cercanía con la Junta, gobernada por el PP, el regidor socialista le recordó su "connivencia, sí, pero su connivencia con Cerdán, con Koldo y con Ábalos".

Diez insistió en la "poca importancia y trascendencia" que le concede a las palabras de Cendón. "Yo creo que mi objetivo y mi misión, y la que llevo realizando durante muchos años, como he dicho, es trabajar por León y por los leoneses. Si donde él ve connivencia, lo que yo veo y lo que leoneses ven son acuerdos para mejorar nuestros colegios, mejorar el transporte público, para mejorar nuestro Parque Tecnológico o para otras muchas cuestiones que estamos trabajando junto con la Junta de Castilla y León, pues bendita sea la convivencia. Yo creo que lo entiende y lo entenderá así prácticamente toda la ciudadanía", explicó el alcalde de León.

El regidor del PSOE insistió en que su "obligación como alcalde, más allá del deseo de los leoneses, es trabajar con las administraciones para conseguir lo máximo para esta ciudad". "Y eso lo voy a seguir haciendo mientras sea alcalde y mientras los leoneses me sigan respaldando. Otros, sin embargo, no pueden decir eso. Otros lo más que conocen del secretario general (en fererencia a Cendón) es su connivencia, sí, pero su connivencia con Cerdán, con Koldo y con Ábalos. Eso es lo que puedo decir", apostilló.

Preguntado por si ha encontrado más colaboración de la Junta, del PP, que del Gobierno, del PSOE, en sus años como alcalde, Diez no quiso mojarse. "Son proyectos muy diferentes y distintos. Yo, desde luego lo que he dicho públicamente y no me canso de decirlo, es que creo que con la Junta de Castilla y León hemos mejorado mucho el avance de muchos proyectos que estaban históricamente ralentizados o parados. También con el Gobierno de España, aunque también a un ritmo muy lento, pero se ha avanzado en el Parador de San Marcos, en el teatro Emperador. Por lo tanto, yo creo que se avanza y se trabaja", detalló.

El regidor socialista bajó incluso el tono para disculpar al Ejecutivo central. "Es verdad que con estas administraciones es difícil porque la lentitud de los procesos es así, muy lento", concedió Diez, quien recalcó que está "satisfecho" tanto con lo que están "trabajando y consiguiendo con la gente de Castilla y León, como con el Gobierno de España". "Evidentemente me gustaría que hubiera más celeridad, aunque sé, como digo, que las cosas son lentas, pero bueno, yo creo que los ciudadanos entienden que es difícil sacar adelante ciertos proyectos de envergadura, pero, por lo menos, encaminados están, que creo que es importante", zanjó.