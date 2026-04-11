El PSOE despeja la vía para que Mañueco se haga con la Presidencia de las Cortes

Publicado por Ical Socria Creado: Actualizado:

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, aseguró ayer que el Grupo Parlamentario Socialista no presentará candidato a la Presidencia de las Cortes de Castilla y León el próximo martes durante el acto de constitución, y subrayó que la formación es «consciente de que tiene 30 procuradores», por lo que la configuración de su representación en la Mesa se decidirá en una Ejecutiva convocada para el lunes.

Martínez se pronunció así en la jornada posterior a la última Junta de Gobierno local antes de su salida del Ayuntamiento para tomar posesión como procurador el próximo día 14. En este contexto, adelantó que su grupo trabaja en una propuesta para ocupar los puestos que le correspondan en la Mesa, como las secretarías o la vicepresidencia segunda.

El líder de los socialistas en Castilla y León cargó contra las negociaciones entre Partido Popular y Vox de cara a la constitución de las Cortes, que calificó de «sainete», y criticó que el proceso no se esté decidiendo en Castilla y León, sino en Madrid. En su opinión, el presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, «no pinta absolutamente nada» en estas conversaciones, que son lideradas entre los líderes nacionales de ambas formaciones, Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abscal (Vox). Así, aseguró que el acuerdo para la Mesa del Parlamento autonómico forma parte de una negociación más amplia entre Feijóo y Abascal, dentro de un marco estatal que incluye otros territorios como Aragón, Extremadura o Andalucía.

Martínez consideró que este escenario evidencia que los intereses de Castilla y León quedan relegados frente a pactos nacionales, y lamentó que no se esté hablando de cuestiones prioritarias para la Comunidad. Entre ellas, citó la ley de ordenación del territorio, la despoblación, la lucha contra la violencia machista, así como la prevención y extinción de incendios y la gestión forestal.

En relación con los movimientos del Partido Popular para recabar apoyos, como el acercamiento a formaciones provinciales como Por Ávila, los interpretó como «maniobras de distracción» dentro de una negociación ya encauzada a nivel nacional.

Por último, sostuvo que Vox intenta reforzar su posición electoral en este contexto, aunque, a su juicio, su papel como apoyo del PP limita su crecimiento político. «Estamos hablando de qué forma se reparten panoramas nacionales y de qué forma Vox quiere hacer entender a la ciudadanía que va a poder seguir peleando por un espacio electoral que cada vez se le achica más», resaltó.

La constitución de las Cortes de Castilla y León tendrá lugar el próximo martes, cuando se elegirá la Mesa del Parlamento autonómico, paso previo al inicio de la legislatura. El lunes, Carlos Martínez cesará como alcalde de Soria en un pleno extraordinario. Al respecto, de su marcha, el líder socialista aseguró que estos días intenta rematar «proyectos» para la ciudad y disfrutar «hasta el último minuto» de la gestión municipal y de los compañeros que conforman el equipo de Gobierno.

«Yo no me voy, porque, puesto que estamos jugando en equipo, cambiaré de posición en el terreno, pero voy a seguir estando ahí», afirma en una entrevista a El Día de Soria. El todavía regidor, que gobierna desde hace 19 años, una legislatura en minoría y cuatro con mayoría absoluta, afirma que le gustaría ser recordado en su ciudad como un «tío agradecido». Dice que un político tiene que «estar expuesto a la crítica y a la palmadita» y admite que «solamente con ser cercano» no se ganan las elecciones.