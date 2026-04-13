Diario de León

Los populares vuelven a presidir las Cortes de la comunidad siete años después

Los populares Eiros y Ángel Porras, y Diego Vallejo (PSOE) conforman la mesa de edad

Alfonso Fernández Mañueco.

Alfonso Fernández Mañueco.NACHO GALLEGO

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Agencias
Valladolid

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La duodécima Legislatura se inicia mañana, 14 de abril, con la sesión de constitución de las nuevas Cortes de Castilla y León de 82 procuradores que el PP volverá a presidir siete años después de haber cedido esta responsabilidad, primero a Ciudadanos y después a Vox. Además de la Presidencia está en juego la distribución de fuerzas en la Mesa de la cámara, si bien todo parece indicar, salvo cambio de última hora, que la mayoría será para los «populares».

Tras las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo se conformarán las nuevas Cortes en una sesión que comenzará a las 11.30 horas en el hemiciclo. El procurador «popular» José María Eiros, de 67 años, presidirá la mesa de edad por ser el parlamentario mayor de la cámara junto a los dos más jóvenes, el «popular» Ángel Porras —27 años— y el socialista Diego Vallejo —28 años— que actuarán como secretarios.

De hecho, serán ellos quienes se encarguen de leer a los procuradores las normas del Reglamento de las Cortes que regirán esta sesión constitutiva, así como el decreto de convocatoria de las pasadas elecciones autonómicas. Además, darán cuenta de la relación de los 82 procuradores elegidos en las urnas así como de los recursos que se pudieran haber presentado. Tras estos pasos se procederá a la elección de la Mesa de las Cortes.

El Grupo Popular, con 33 procuradores, es el mejor posicionado para hacerse con la Presidencia de la cámara, en un puesto en el que algunos en el PP sitúan al segoviano Francisco Vázquez, secretario autonómico del PP y actual vicepresidente primero, si bien el partido no ha informado sobre su candidatura. Los socialistas de Carlos Martínez, que desvelarán sus candidatos el lunes en la Ejecutiva Autonómica, no presentarán batalla al constatar que no tienen opciones y Vox da por hecho, que en esta ocasión este cargo no es para ellos.

Los 82 procuradores serán llamados por orden alfabético del primer apellido para participar en una votación secreta en urna, en la que tendrán que introducir una papeleta con el nombre del candidato que apoyen. Comenzarán por la burgalesa Marta Alegría Martínez (Vox) y terminarán por el socialista Iván Zazo (PSOE). Se exige mayoría absoluta (42 votos) en primera votación y simple en la segunda. En el caso de que se produjera un empate, se repetirá y resultará elegido el aspirante del partido más votado. Tras proclamarse al nuevo presidente de las Cortes, se procederá a la elección de las dos vicepresidencias, que recaerán en los dos candidatos que obtengan por orden correlativo más votos. En este caso, salvo un acuerdo entre partidos que conlleve una cesión, estos puestos de la Mesa serán para PP y PSOE, por ser las formaciones con más procuradores. Por último, llegará el turno de las tres secretarías, que podrían recaer en los candidatos de PP, PSOE y Vox, tercer partido de la cámara.

Ninguno de los grandes partidos ha confirmado quienes serán sus candidatos a las vicepresidencias y secretarías, pero los socialistas habitualmente dejan la vicepresidencia para el secretario de Organización, en este caso el burgalés Daniel de la Rosa, mientras su secretaría podría ir a parar a la leonesa Nuria Rubio. Ni PP ni Vox han revelado sus aspirantes, algo que se podría conocer hoy o mañana.

Se exige mayoría absoluta (42 votos) en primera votación y simple en la segunda. En el caso de que se produjera un empate, se repetirá

82 procuradores: 39 mujeres y 43 hombres

Las Cortes de Castilla y León se constituyen este próximo martes, 14 de abril, con 82 procuradores elegidos en las urnas el pasado 15 de marzo, de los que 39 son mujeres y 43 hombres, que a su vez representarán a seis partidos políticos. De ellos, 33 pertenecen al PP, que vuelve a ser la primera fuerza, y 30 al PSOE que repite en la segunda posición. Además, Vox, tercera formación de la cámara, cuenta con 14 parlamentarios, mientras UPL tiene tres y Soria Ya y Por Ávila uno cada uno. El Grupo Popular de Alfonso Fernández Mañueco, que aspira a ser reelegido presidente de la Junta, cuenta con 33 procuradores, dos más que hace cuatro años, de los que 18 son nuevos. Los socialistas de Carlos Martínez, nuevo portavoz en la cámara, dispondrán de 30 representantes, también dos más que en la legislatura anterior, de los que 23 inician su labor como procuradores.Asimismo, Vox, comandado por Carlos Pollán, actual presidente de las Cortes, renueva a seis de sus 14 parlamentarios —uno más que en 2022— y UPL a uno de sus tres integrantes, aunque la portavoz será Alicia Gallego y no Luis Mariano Santos que le ha cedido el testigo al frente de los «leonesistas». En cambio repiten Ángel Ceña y Pedro Pascual en representación de las siglas de Soria Ya y Por Ávila.
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