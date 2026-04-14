PP y Vox escenifican ya su gobierno de coalición con la Mesa de las Cortes

Publicado por Agencias Soria Creado: Actualizado:

El Partido Popular y Vox han alcanzado un acuerdo para la constitución de la nueva Mesa de las Cortes de Castilla y León con el objetivo de dar «estabilidad» a la duodécima legislatura que comienza mañana. De esta forma, un procurador «popular» ostentará la Presidencia de la Cámara, con el apoyo de los de Santiago Abascal, mientras Vox obtendrá la Vicepresidencia Primera, según informaron ayer fuentes de las dos formaciones en un comunicado conjunto.

Asimismo, este primer pacto, que se consumará hoy en la sesión prevista en las Cortes a las 11.30 horas, les garantiza a PP y Vox dos de las tres secretarías de la Mesa. Con ello, cada formación dispondrá de dos miembros en este órgano rector de la Cámara, si bien hasta el momento no han comunicado quienes serán los candidatos propuestos.

En ese sentido, la elección del próximo presidente de las Cortes, cargo que recuperarán los «populares» siete años después, se resolverá en primera votación con mayoría absoluta de PP y Vox, al unirse los 33 procuradores de los primeros y los 14 de los segundos, que suman 47 apoyos en total.

Del mismo modo, en la elección de los vicepresidentes, los de Santiago Abascal se quedarán con la primera al recibir los votos del PP, mientras la segunda será para el PSOE, de acuerdo a los resultados de las últimas elecciones autonómicas en las que los socialistas obtuvieron 30 procuradores. Sin embargo, PP y Vox tendrán que dividir sus 47 votos en la votación de las secretarías, por lo que podrían quedarse con la primera y la tercera, siendo la segunda para el PSOE.

En la pasada legislatura, el acuerdo otorgó la Presidencia de las Cortes a Vox, cargo que ocupó Carlos Pollán, candidato a la Presidencia de la Junta en las últimas autonómicas, así como la Secretaría Tercera, que fue para Fátima Pinacho.

En cambio, los «populares» se quedaron con la Vicepresidencia Primera, que fue para Francisco Vázquez, procurador por Segovia, y la Secretaría Segunda, que fue para la salmantina Rosa Esteban.

Ambas formaciones explicaron que este pacto demuestra la «voluntad de entendimiento» de los dos partidos políticos, que añadieron coinciden en la necesidad de que el parlamento autonómico recoja el mandato de los ciudadanos en las urnas al ser una «llamada a facilitar la gobernabilidad».

De hecho, consideraron que este acuerdo tiene carácter «definitivo» para garantizar desde el inicio el «buen» funcionamiento de la institución parlamentaria. Además, creen que permitirá garantizar la estabilidad legislativa durante los próximos cuatro años. «Se trata de un acuerdo firme y duradero en las Cortes como paso previo a la formación de un Ejecutivo autonómico útil y eficaz para todos», indicaron.

Finalmente, ambos partidos concluyeron que la Comunidad debe tener un Gobierno autonómico que «siga funcionando, prestando servicios públicos de calidad y ofreciendo oportunidades a los castellanos y leoneses».

Si todo sigue el guion previsto, Francisco Vázquez, que se acerca a los 67 años, dará el relevo en la duodécima legislatura como presidente de las Cortes a Carlos Pollán, de Vox.

Se convertirá, además, en el sexto presidente de las Cortes que pertenece al Partido Popular y en el segundo que tendrá la provincia de Segovia. Vázquez, que ha sido vicepresidente primero de las Cortes durante siete años y procurador durante 16 años, aunque en dos periodos diferenciados, entre 1995 y 2004 y entre 2019 y la actualidad, se convertirá en su sexta legislatura en el presidente del legislativo, que cuenta con 82 procuradores, de seis partidos —PP, PSOE, Vox, UPL, Soria YA y Por Ávila-, en el que ninguna fuerza política tiene mayoría absoluta.

Francisco Vázquez suma su nombre a la nómina de presidentes de la Cámara, de los que hasta ahora siete han sido varones y dos mujeres.