Plataformas contra las plantas de biogás, forestales y trabajadores del transporte sanitario piden a las nuevas Cortes que escuchen sus reivindicaciones

Varios colectivos ciudadanos contrarios a la implantación de plantas de biogás en Castilla y León convocan una cacerolada frente a las Cortes autonómicas, coincidiendo con el pleno de inicio de la nueva legislatura.Rubén Cacho

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Más de un centenar de personas convocadas por las plataformas contra las plantas de biogás, trabajadores forestales y del transporte sanitario pidieron hoy a las nuevas Cortes que escuchen sus reivindicaciones, en un protesta celebrada a las puertas del Parlamento regional, donde hoy se constituía el órgano en una sesión que da inició a la XII legislatura.

Así, Mar Antón, de Stop Biogás Castilla y León, denunció que “están expoliando los pueblos, porque no es energía verde”, y acusó directamente a la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), Sara Aagesen, que “se lo tiene que hacer mirar”. “No puede decir que estas energías van a favorecer y repoblar nuestro territorio. No solo no dan ni un puesto de trabajo, sino que no generan nada a nuestros ayuntamientos. Por favor, que nos escuchen”, comentó Antón, quien lamentó que “no hay una legislación, no hay ninguna norma”, según recogió Ical.

Igualmente, señaló que “ahora quieren saltarse desde Europa la ley que dice que tiene que contar el convenio de Aarhus, que contar con la ciudadanía para poner estas industrias en nuestros pueblos”. En los casos de Milagros y Fuentelcésped (Burgos), en “plena Ribera del Duero”, se solicita una legislación “parando esto de una puñetera vez”.

“Son políticos que hacen en sus oficinas normas que no valen para el territorio Y no solo nos hemos juntado los pueblos de Stop biogás y Biometano. Estamos sanidad, bomberos... ¡Basta ya de que estos señores que cobran con nuestro dinero vendan nuestro territorio, que no son solo tierra, somos personas!”

En la misma línea, Aurora Vilariño, portavoz del colectivo vecinal de Milagros, reclamó a los procuradores que les “tengan en cuenta que es importante la gestión que están haciendo, que es nefasta”, sostuvo, para recordar que ha llegado gente de diferentes zonas de todas las provincias. Al acto acudieron también “políticos” de diferentes partidos políticos, principalmente alcaldes y concejales del medio rural. “Este no es un acto reivindicativo político, pero sí que es un acto social apoyado por políticos que quieren defender nuestro territorio contra las agresiones exteriores”, incidió.

A su juicio, con estos proyectos “han marcado a los pueblos como zona de sacrificio”. “Nos quieren condenar al tema del biogás y el biometano, de las placas solares y de las fotovoltaicas y de las eólicas. Y no queremos eso, queremos ante todo que nos respeten y que respeten que somos gente viviendo en pueblo y no territorio”, reiteró.

Respecto a estas implantaciones, consideró que “están vendiendo una energía renovable cuando en realidad todo esto es un lavado verde en el que la gente, los políticos en este caso, están vendiendo nuestro territorio a toda costa y no resuelve nada, ningún problema de los que dicen que hay”.

Transporte sanitario

Por último, el secretario de la Coordinadora de Comunicaciones de CGT, Raúl Arnáez, denunció la situación económica laboral del sector de los trabajadores del transporte sanitario, que es “público en manos de empresas privadas y con un problema laboral y económico sufrido como consecuencia de la crisis y una pérdida económica bastante importante”.

A partir de ahora, la empresa “tiene pensado prolongar el contrato dos años más”, lo que supondrá, según advirtió, “mantener una precariedad absoluta”. “Tenemos compañeros que no llegan ni a mil euros de salario mínimo. Creemos que no puede estar prestando su servicio público como es el transporte sanitario, tanto urgente como no urgente, de esta manera tan precaria”.

En este sentido, habló de “incumplimiento del contrato”, para lo que ya se ha mantenido una reunión con la Junta “comentándole esos problemas”. “Esperemos que hagan algo o por lo menos que intenten solucionarlo, porque también se pone un riesgo a los trabajadores y a los pacientes usuarios”.