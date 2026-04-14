Francisco Vázquez: "Debemos recordar aquella fecha de 1188 en León, reconocida como testimonio más antiguo del sistema parlamentario"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El nuevo presidente de las Cortes de Castilla y León, el ‘popular’ Francisco Vázquez, asumió hoy su cargo con el deber de convertir al Parlamento de la Comunidad en ese “tronco fuerte” con sostenga las “esperanzas” de los ciudadanos “sin sectarismos”, “con libertad” y con una mirada de futuro en la que estén todos “unidos”.

En su primera intervención ante el pleno en esta duodécima legislatura, Vázquez aseguró que no iba a ser el presidente de una mayoría, sino de “todos los procuradores” a los que tendió su mano y a los que instó a poner lo “mejor” de ellos mismos al servicio de esta tierra.

El nuevo responsable de la Cámara autonómica ha reivindicado el peso histórico de esta institución, recordando que la Unesco reconoce las Cortes de León de 1188 como "el testimonio documental más antiguo del sistema parlamentario europeo".

Durante su intervención inaugural, Vázquez ha comparecido ante los procuradores "con la humildad de quien conoce el peso de la historia que alberga esta institución y con la determinación de quien entiende que el futuro de nuestra tierra no es un destino inevitable, sino una construcción diaria". El presidente ha subrayado que esta Cámara es la representación legítima de todos los castellanos y leoneses, elegida democráticamente para ejercer la función legislativa autonómica.

El discurso de investidura ha destacado la continuidad histórica entre aquellas curias regias medievales y el actual hemiciclo moderno, señalando que "el espíritu es el mismo: el diálogo frente a la fuerza, la ley frente al arbitrio". Vázquez ha insistido en que la Presidencia de las Cortes no pertenece a un partido o a una persona, sino al conjunto de la ciudadanía de Castilla y León, planteando su mandato como un servicio institucional por encima de consideraciones partidistas.

Reconocimiento a los predecesores

En su primera intervención oficial, Francisco Vázquez ha dedicado palabras de agradecimiento al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "por confiar en mí esta labor", así como un reconocimiento a los presidentes de las Cortes que le han precedido en el cargo. El nuevo responsable parlamentario ha destacado que varios de sus antecesores se encontraban presentes en el hemiciclo durante la sesión constitutiva.

"Cada uno de ellos, desde distintas sensibilidades políticas, aportaron su trabajo para la consolidación de esta institución", ha manifestado Vázquez, quien ha querido tender puentes con todas las formaciones representadas en la Cámara.

El presidente de las Cortes ha identificado como una de las primeras tareas de la Cámara desarrollar los trabajos necesarios para que se conforme un gobierno en Castilla y León. Según ha señalado, "en democracia los ciudadanos deciden" y en este caso "han otorgado la responsabilidad para formar gobierno al Partido Popular", lo que marca el inicio del proceso de investidura del próximo ejecutivo autonómico.

Vázquez ha definido su objetivo al frente de la Presidencia como "hacer que estas Cortes sean lo más útiles posibles para todos los castellanos y leoneses". En este sentido, ha reconocido que cada grupo parlamentario tiene sus propias ideas y su propia visión sobre lo mejor para la comunidad autónoma, considerando que "la confrontación de estas ideas no solo es legítima, sino que es necesaria en democracia".

No obstante, el responsable parlamentario ha subrayado la existencia de un propósito compartido por todas las formaciones: "hacer el mejor trabajo posible para mejorar la vida de las personas". Este objetivo común, según ha indicado, debe guiar los debates parlamentarios con el respeto que merece el interés general de todos los ciudadanos de Castilla y León.

Compromiso con la representación plural y el servicio institucional

Francisco Vázquez ha tendido la mano a todos los procuradores, declarando que "no vengo a ser el presidente de una mayoría, sino el presidente de todos los procuradores".

El nuevo presidente ha utilizado una metáfora agraria para definir su relación con la tierra: "Mi raíz aquí en Castilla y León es ella, es esa. Mi deber a partir de hoy es que estas Cortes sean el tronco fuerte que sostenga las esperanzas de todos los ciudadanos".

Vázquez ha apelado a todos los procuradores a "hacer honor al juramento o promesa prestados" y a poner "lo mejor de nosotros mismos al servicio de esta tierra", reivindicando que defender Castilla y León es trabajar cada día para que sus habitantes tengan más oportunidades. El presidente ha insistido en que esta labor debe realizarse "sin sectarismos, con libertad y con la mirada puesta en un futuro que nos debe encontrar unidos".

Tras su intervención, ha procedido a declarar formalmente constituidas las Cortes de Castilla y León en su duodécima legislatura. Según ha anunciado, la Presidencia comunicará oficialmente esta constitución a Su Majestad el Rey, al Senado, al Gobierno de España y a la Junta de Castilla y León, actualmente en funciones, "de conformidad con lo previsto en el artículo 4 del Reglamento de la Cámara".