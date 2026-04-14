Los votos de PP y Vox otorgan la Vicepresidencia Primera de las Cortes a Carlos Menéndez

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Los 33 votos de los procuradores del Partido Popular y los 14 de Vox convirtieron al parlamentario salmantino Carlos Menéndez en el nuevo vicepresidente primero de las Cortes, en una votación en la que también se confirmó el nombramiento de la procuradora socialista leonesa Nuria Rubio como vicepresidenta segunda de la Cámara autonómica.

La elección de los dos vicepresidentes, realizada mediante votación secreta en una urna por la que fueron pasando para depositar sus papeletas, y por orden alfabético de su primer apellido, los 82 procuradores de la XII Legislatura recién iniciada, se realizó a renglón seguido de la elección de Francisco Vázquez como nuevo presidente de las Cortes de Castilla y León. Menéndez obtuvo 47 sufragios, por los 30 que fueron para Rubio, mientras que realizaron cinco votos en blanco.

Además de formar parte de la Mesa de la Cámara autonómica, el vicepresidente primero de las Cortes sustituye al presidente en caso de vacante, ausencia, enfermedad o imposibilidad, y durante la sustitución, ejerce todas las funciones propias del presidente de la Cámara. En caso de ausencia tanto del presidente como del vicepresidente primero, asume las funciones la vicepresidenta segunda.

El recién nombrado vicepresidente primero, Carlos Menéndez, nació en León hace 51 años, aunque vive en Santa Marta de Tormes (Salamanca). Es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, diplomado en Práctica Jurídica y ejercía como abogado, con despacho propio, hasta su elección como procurador de las Cortes de Castilla y León por Salamanca en la pasada legislatura.

Durante la primera mitad del pasado periodo legislativo, ejerció como portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes, mientras que a partir de 2024, y una vez que la formación salió del Gobierno autonómico, se convirtió en viceportavoz, al saltar Juan García-Gallardo a la Portavocía del grupo que unos meses más tarde pasó a ocupar David Hierro. Actualmente, Menéndez es presidente del Comité Ejecutivo Provincial de Vox en Salamanca desde febrero de 2020.

Por su parte, la vicepresidenta segunda de la Cámara, Nuria Rubio, nació en Villaseca de Laciana (León) en abril de 1988, y es diplomada en Magisterio con la especialidad de Educación Infantil por la Universidad de León.

Militante del PSOE desde el año 2009, ocupó el cargo de secretaria de Organización de las Juventudes Socialistas de León en 2012, año en que también se convirtió en parte del Comité Autonómico y Provincial del PSOE. Posteriormente, fue secretaria de Organización de los socialistas leoneses desde diciembre de 2017 hasta abril de 2025, cuando se convirtió en la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León.