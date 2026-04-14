Las fotos de la sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León

Sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León de la XII Legislatura.Leticia Pérez

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El secretario general del PP de Castilla y León y procurador por Segovia, Francisco Vázquez, acaba de ser elegido nuevo presidente de las Cortes de Castilla y León, con la suma de los votos del PP y Vox, con lo que los populares recuperan esta responsabilidad siete años después.

En total, Vázquez ha sumado 47 apoyos, los de los 33 parlamentarios del PP y los 14 de Vox; mientras que la propuesta del PSOE, en la persona de la vicesecretaria general del PSOE-CyL y procuradora por León, Nuria Rubio, ha obtenido 30 votos, y se han registrado cinco votos en blanco, procedentes del Grupo Mixto (UPL -3-, Por Ávila -1- y Soria Ya -1-).

Vázquez releva así al leonés Carlos Pollán (Vox), quien al menos de momento ejercerá de portavoz de su grupo parlamentario después de haber sido el candidato a la Presidencia de la Junta por Vox.