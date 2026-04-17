El registro del chalé del investigado del caso Esther López se prolonga más de 6 horas

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

Miembros del Equipo Central de Inspección Ocular— Grupo ECIO de la Dirección General de la Guardia Civil-, de manera conjunta con personal del laboratorio de criminalística de la Unidad de Intervención de la Policia Judicial inspeccionaron ayer el sótano de una vivienda situada en la urbanización El Romeral, dentro del término municipal de Traspinedo, y que fue propiedad de la familia de Óscar S. único encausado en la muerte de Esther López a principios de 2022. Bajo la superficie y una capa de espuma de poliuretano, halló una estructura de acceso que conduce a un habitáculo de unos 2,5 metros de altura y una superficie aproximada de 12 metros cuadrados, como así lo puso en conocimiento de la Guardia Civil y recoge el atestado al que ha tenido acceso EP. La jueza, de conformidad con el criterio de la Fiscalía, autorizó ayer la entrada y registro para que la diligencia se realice con todas las garantías legales. En este sentido, la magistrada autorizó a que la Guardia Civil realice una inspección ocular, que «amén del habitáculo en cuestión, se extenderá a las comprobaciones y extracción» de las oquedades, suelo, paredes, techos o en la propia estructura de la vivienda y en su interior, posible rotura de tabiques o falsas paredes, techos y suelos. Se recogerán y se transportará para su posterior análisis de diferentes muestras que se pudieren obtener, en especial «en lo concerniente a la búsqueda e identificación de restos biológicos y humanos».