Mañueco: «La comunidad está en transición hacia un gobierno estable»

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha explicado este viernes que su comunidad vive una fase de transición en un contexto global de incertidumbre, pero ha prometido un Gobierno “estable” después de unos comicios en los que han «crecido en votos y en escaños”. “En el reciente proceso electoral hemos dado un ejemplo de enfocar la política en los problemas reales de la gente, haciendo un proyecto de futuro ambicioso”, y han alcanzado “el respaldo mayoritario de la gente de Castilla y León, creciendo en votos y en escaños». «Ahora vamos a trabajar para construir un proyecto de Gobierno estable”, ha señalado. Las Cortes de Castilla y León, en su sesión constitutiva de esta semana, eligieron en su primera sesión al presidente de la Cámara y a los miembros de la Mesa, pero el reto inmediato es la investidura de Mañueco como presidente del Gobierno autonómico. El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León ha reconocido hoy en el foro «Wake up» de El Español que su comunidad atraviesa “una etapa de transición”, en un contexto de incertidumbre global, pero ha señalado que compite para ser la mejor en comparación con otras autonomías. “En Castilla y León estamos creciendo en empleo de calidad con los impuestos más bajos de nuestra historia”, ha asegurado. «Nuestro PIB ha crecido un 13% en lo que va de legislatura”, ha reivindicado el presidente castellano y leonés y “todo esto, con dos puntos menos en deuda que la media autonómica”. “Ninguna otra comunidad está en el pódium en las tres áreas clave de los servicios públicos, y tengo que decirles que no es casualidad”, ha defendido. “Pero esto necesita una mejor financiación autonómica, que no lo es la que trata de imponer el Gobierno de Pedro Sánchez con un ataque a las comunidades basado solo en su decisión de negociar con sus socios”, ha señalado también. “Tenemos pendientes inversiones en autovías y ferrocarril, inversiones en el Corredor Atlántico o en infraestructuras agrarias», ha reclamado. Y también «en almacenamiento de agua, aumentando además la capacidad regulatoria en la cuenca del Duero, que está desaprovechando agua porque es la que menos capacidad regulatoria tiene de todo el país, y llevar el 5-G a toda la comunidad autónoma, llegando a todos los municipios”, ha añadido. También ha hablado de infraestructuras energéticas: «es necesario que Red Eléctrica Española apueste por ellas en toda España, también en Castilla y León, adaptándola a las empresas», ha explicado, para después recordar que su comunidad es exportadora de energía de origen renovable. “Es necesario un plan de choque inmediato para favorecer la expansión industrial”, además. Y el Gobierno de Sánchez está bloqueando el desarrollo de Castilla y León», ha lamentado.