Las Cortes mantendrán liberados a 25 procuradores esta legislatura

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La Mesa de las Cortes acordó mantener liberados a 19 procuradores de los grupos parlamentarios, que se sumarán a los seis que conforman el órgano de gobierno de la Cámara. En total, 25 parlamentarios de los 82 totales tendrán dedicación exclusiva en esta XII Legislatura, al igual que en la anterior, aunque con una distribución diferente.

En concreto, la Mesa acordó otorgar siete liberaciones a los grupos Popular y Socialista, a los que se unen otras tres para Vox y dos para el Grupo Mixto. De esta forma, se decidió por consenso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, aplicar la regla adoptada en 2022, que preveía una por grupo más otra por cada cinco parlamentarios.

En ese sentido, la propuesta prevista en un informe “técnico” de la Secretaría General de las Cortes de modular el reparto, introduciendo la posibilidad de sumar una dedicación exclusiva por cada fracción igual o superior a tres procuradores, con el fin de adaptarlo al resultado de las elecciones autonómicas, fue rechazada por el Grupo Popular, Socialista y Vox.

A estas 19 liberaciones de los grupos parlamentarios, que suponen una más para los socialistas y el Mixto respecto a hace cuatro años, se suman las del presidente de las Cortes, Francisco Vázquez (PP), las vicepresidencias de Carlos Menéndez (Vox) y la socialista Nuria Rubio y las secretarías de Daniel de la Rosa (PSOE), Rocío Lucas (PP) y Susana Suárez (Vox).

La portavoz ‘popular’ Leticia García desvinculó a su Grupo y a la Presidencia de las Cortes de esta iniciativa, que insistió figuraba en la documentación elaborada por la Secretaría General, que ostenta la letrada Mayor Laura Seseña, para la reunión de la Mesa de este martes por ser un órgano colegiado en el que el PP, PSOE y Vox cuenta cada uno con dos miembros.

Así, pese a la insistencia de los informadores, Leticia García aseguró que no había sido incorporada ni a petición del PP, ni del presidente de la Cámara, el popular Francisco Vázquez, y repitió que era un informe “técnico”, “no vinculante”, para que el reparto de las dedicaciones exclusivas fuera “más fiel” al resultado de las urnas el 15 de marzo.