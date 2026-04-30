Carriedo critica que Puente "perjudica" a CyL con retrasos en la Ruta de la Plata

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El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta en funciones, Carlos Fernández Carriedo, ha censurado la gestión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por Óscar Puente, tras conocerse un nuevo retraso en el estudio de viabilidad para la reapertura de la Ruta de la Plata.

Carriedo ha lamentado que el informe, que debía estar listo a finales de este año, se demore varios meses más, y ha enmarcado este hecho en una serie de decisiones que, a su juicio, "perjudican" de forma constante a la autonomía.

En este sentido, el portavoz ha subrayado que el Ministerio ha incumplido también los plazos comprometidos para presentar la información sobre el Corredor Atlántico en Castilla y León y ha reprochado a Puente que esta presentación ya se ha llevado a cabo en otras comunidades autónomas, mientras que en el caso de Castilla y León existe un "retraso muy amplio" que todavía no se ha subsanado.

Asimismo, ha denunciado que cada vez que hay noticias procedentes de este departamento estatal, estas suponen un perjuicio para los intereses de la autonomía y ha citado como ejemplos la falta de recuperación de frecuencias ferroviarias en Sanabria o la reciente reducción de la comunicación entre Salamanca y Barcelona, una medida que ha calificado de "claro perjuicio" para la conectividad del territorio.

Según ha afirmado el portavoz, la relación del Ministerio de Transportes con Castilla y León se basa más en "quitar" que en "dar" y ha subrayado que no se trata solo de la ausencia de nuevas inversiones, sino de la reducción de los servicios existentes y del aplazamiento sistemático de las infraestructuras que ya estaban previstas en el cronograma ministerial.

Por todo ello, el consejero ha reclamado un cambio de actitud por parte del departamento que encabeza Óscar Puente hacia Castilla y León y ha instado al Gobierno central a que reconozca que las necesidades de Castilla y León "son reales", por lo que ha solicitado que el Ministerio se acuerde de la Comunidad para aportar soluciones y proyectos en lugar de para "retrasar lo que estaba previsto".