La Guardia Civil detiene a un falso auxiliar de enfermería que trabajaba en una residencia

Un vehículo de la Guardia Civil junto al cuartel de Zaratán.GUARDIA CIVIL

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Valladolid ha detenido en una localidad del alfoz de Valladolid a un trabajador de un centro residencial de personas mayores como presunto autor de un delito de falsificación documento público e intrusismo profesional, ya que presentó un título de auxiliar de Enfermería posiblemente falso.

Según han informado fuentes de la Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press, durante el pasado mes de marzo el centro recibió una inspección rutinaria de los servicios sociales provinciales.

Durante la revisión de la documentación, los inspectores alertaron a la dirección sobre la posible falsedad de la titulación de auxiliar de enfermería, presentada por uno de los trabajadores del establecimiento, lo que motivó la presentación de una denuncia en la Guardia Civil.

A partir de la documentación aportada, la Guardia Civil inició un análisis detallado del título sospechoso. Los agentes detectaron diversas irregularidades, entre ellas el tipo de letra empleado, la firma y la numeración del documento, elementos que no coincidían con los formatos oficiales correspondientes a la fecha en la que supuestamente había sido emitido.

Debido a las irregularidades detectadas, se solicitó al trabajador la entrega del documento original, que finalmente fue aportado tras varios requerimientos.

Una vez examinado, se comprobó que el número de registro oficial no verificaba su autenticidad en los sistemas correspondientes. Esta comprobación permitió concluir que el título presentado era falso, así las sospechas iniciales.

La investigación también permitió constatar que, pese a la falsedad del documento, no se ha detectado perjuicio alguno para los residentes.

La Guardia Civil ha instruido las diligencias que han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Valladolid.