Castilla y León supera por primera vez los 9.600 centros sanitarios y refuerza un 27% su red asistencial en 14 años

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Castilla y León superó por primera vez la barrera de los 9.600 centros sanitarios autorizados y registrados en el último año, con un total de 9.629, 108 más que el año anterior, lo que supone además un incremento del 26,8 por ciento respecto a 2011, ejercicio en el que arrancó este estudio elaborado por la Consejería de Sanidad y consultado por Ical.

El dato confirma una tendencia sostenida de crecimiento del mapa sanitario autonómico durante la última década. Así, la Comunidad pasó de los 7.595 centros contabilizados en 2011 a los 9.629 actuales, tras una evolución progresiva y casi ininterrumpida que permitió superar los 9.000 recursos en 2015 y rebasar los 9.500 en 2023, hasta alcanzar ahora su máximo histórico.

La inmensa mayoría de los recursos correspondieron a proveedores de asistencia sanitaria sin internamiento, es decir, centros donde se prestan servicios de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación sin necesidad de ingreso hospitalario. Este grupo alcanzó en 2025 los 8.032 centros, 80 más que en 2024, y representó el 83,4 por ciento del total.

Dentro de este apartado destacaron los consultorios de Atención Primaria, con 3.492 centros repartidos por toda la Comunidad, la red sanitaria más extensa de España. Les siguieron las consultas de otros profesionales sanitarios, con 1.772; las clínicas dentales, con 1.102; las consultas médicas, con 594; los centros polivalentes, con 328; y los centros de salud, con 249.

También figuran 142 centros móviles de asistencia sanitaria, 96 otros proveedores asistenciales, 81 otros centros especializados, 76 centros de reconocimiento, 63 centros de diagnóstico, once centros de diálisis, diez centros de reproducción humana asistida, así como siete centros de salud mental, seis centros de transfusión, dos centros de interrupción voluntaria del embarazo y un banco de tejidos.

La estadística precisa que Castilla y León dispone de más de 33 proveedores sanitarios sin internamiento por cada 10.000 habitantes. Por provincias, Soria presentó la mayor ratio de estos recursos, con 54,22 centros por cada 10.000 habitantes, seguida de Zamora, con 42,28; Ávila, con 38,20; Palencia, con 36,55; León, con 35,49; Segovia, con 34,50; Salamanca, con 34,37; Burgos, con 31,35; y Valladolid, con 23,59.

En cuanto a los hospitales con internamiento, Castilla y León mantuvo 45 centros. De ellos, 34 son hospitales generales, uno especializado, cinco de media y larga estancia y cinco de salud mental y tratamiento de toxicomanías. Aunque solo representan el 0,5 por ciento del total de centros, constituyen la estructura de referencia para la Atención Especializada y hospitalaria de la Comunidad.

Junto a ellos figuran 1.552 servicios sanitarios integrados en organizaciones no sanitarias, como residencias de mayores, balnearios, prisiones y empresas con recursos sanitarios propios. Este bloque supuso el 16,1 por ciento del total, y que más que ha duplicado su tamaño desde 2011, cuando eran 685. Solo en el último año creció un 1,8 por ciento.

Si se analizan los datos por provincias, León se situó a la cabeza con el mayor número total de centros sanitarios, al alcanzar los 1.879. Le siguieron Valladolid, con 1.558; Burgos, con 1.373; Salamanca, con 1.305; Zamora, con 825; Ávila, con 732; Palencia, con 728; Segovia, con 649, y Soria, con 580.

En el ámbito hospitalario, León encabezó también el número de centros con internamiento con diez, seguida de la provincia de Valladolid, con ocho, y Burgos, con seis. Valladolid, por su peso poblacional y concentración de servicios, mantuvo además una importante presencia de recursos especializados.

Expedientes y autorizaciones

El informe también refleja que durante 2025 se resolvieron 5.142 expedientes, un 8,4 por ciento menos, relacionados con autorizaciones de instalación y funcionamiento, renovaciones, inspecciones, modificaciones, cambios de titularidad o cancelaciones de centros.

Las inspecciones concentraron la mayor parte del trabajo administrativo, con 2.216 expedientes, el 43,1 por ciento del total. A continuación se situaron las renovaciones de autorizaciones de funcionamiento, con 1.091 expedientes; las autorizaciones de modificación, con 553; los cambios de plantilla de personal, con 447; y las primeras autorizaciones de funcionamiento, con 399.

Por provincias, Valladolid lideró la actividad administrativa con 85 expedientes resueltos por cada 100 centros autorizados. Le siguieron León, con 60,9; Palencia, con 57,7; Ávila, con 47,5; Segovia, con 46,2; Burgos, con 41,4; Salamanca, con 39,2; Soria, con 37,6, y Zamora, con 37,2.

Red de farmacias

Por lo que respecta a la red farmacéutica, Castilla y León disponía al cierre de 2025 de 1.585 oficinas de farmacia y 296 botiquines distribuidos por el territorio. Más de la mitad de las farmacias, el 50,2 por ciento, se encontraban en zonas rurales, mientras que el 40,4 por ciento están en áreas urbanas y el 9,4 por ciento en zonas semiurbanas.

León encabezó el número total de farmacias con 320, seguida de Valladolid, con 281; Salamanca, con 252; Burgos, con 194; Zamora, con 158; Ávila, con 126; Segovia, con 98; Palencia, con 95, y Soria, con 61. En el caso de los botiquines, Salamanca ocupa la primera posición con 103, más de un tercio del total regional. Le siguen Valladolid, con 51; Burgos, con 31; Segovia, con 28; Zamora, con 24; Soria, con 21; León, con 19; Ávila, con 12, y Palencia, con siete.