Herido un hombre tras chocar con su coche contra un muro en Corullón
Un varón resultó herido en la madrugada de este sábado tras sufrir una salida de vía con su vehículo y chocar contra un muro a la entrada del pueblo de Corullón, en la comarca leonesa del Bierzo.
El siniestro se produjo a las 4.47 horas y, según informan fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió un recurso al lugar para atender al herido.