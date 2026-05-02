Herido un hombre tras chocar con su coche contra un muro en Corullón

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Un varón resultó herido en la madrugada de este sábado tras sufrir una salida de vía con su vehículo y chocar contra un muro a la entrada del pueblo de Corullón, en la comarca leonesa del Bierzo.

El siniestro se produjo a las 4.47 horas y, según informan fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió un recurso al lugar para atender al herido.