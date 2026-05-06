La Asociación Amigos de la Zarzuela presenta 'Génesis 1956' el 12 de mayo en la Plaza Mayor de Valladolid.AMIGOS DE LA ZARZUELA DE VALLADOLID

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

Valladolid acogerá el próximo 12 de mayo, a las 21.00 horas, el espectáculo 'Génesis 1956', una propuesta escénica de la Asociación Amigos de la Zarzuela que tendrá lugar en la emblemática Plaza Mayor de la ciudad.

Este evento se enmarca dentro del programa oficial de las fiestas de San Pedro Regalado, organizadas por el Ayuntamiento de Valladolid, y promete ofrecer al público una experiencia única en torno al género lírico español, combinando tradición y puesta en escena contemporánea.

'Génesis 1956' invita a los asistentes a realizar un recorrido artístico que pone en valor la riqueza de la zarzuela, acercándola tanto a los aficionados habituales como a nuevos públicos.

La Asociación Amigos de la Zarzuela reafirma con este espectáculo su labor de promoción y conservación del género, contribuyendo a dinamizar la vida cultural de la ciudad en un entorno tan significativo como la Plaza Mayor.

El acceso al espectáculo es libre, ofreciendo así una oportunidad abierta a toda la ciudadanía para disfrutar de la música y la escena en el corazón de Valladolid.