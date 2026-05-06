Vox pone fecha al pacto con Mañueco: después de ver qué sucede con Moreno en Andalucía

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez, se reúne con el portavoz parlamentario de Vox, Carlos Pollán, durante la ronda de consultas entre las formaciones para la proposición de candidatos a la Presidencia de la Junta.Rubén Cacho

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

Vox expresó ayer su deseo de firmar «cuanto antes» con el Partido Popular el acuerdo para investir a Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta, pero asume que el pacto se cerrará después de las elecciones andaluzas del 17 de mayo. En cambio, los partidos minoritarios —UPL, Soria Ya y Por Ávila— exigieron «celeridad» y que las dos formaciones agilicen sus negociaciones para que haya un nuevo gobierno en la Comunidad.

Así lo manifestaron Ángel Ceña (Soria YA), Pedro Pascual (XAV) y Alicia Gallego (UPL), miembros del Grupo Mixto, y el portavoz de Vox, Carlos Pollán, después de reunirse con el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, en la primera jornada de la ronda de consultas previas para proponer un candidato a la Presidencia de la Junta en una sesión de investidura que todavía no tiene una fecha, ni aspirante designado.

En las comparecencias posteriores a estos encuentros, Carlos Pollán explicó que su formación quiere que la negociación con el PP llegue «cuanto antes» a «buen puerto», puesto que afirmó no veía «ninguna influencia» del resultado de las urnas en Andalucía. Además, destacó que encontraba «buena predisposición» en el Partido Popular de Castilla y León, aunque añadió que desconocía si existían alguna «cortapisa» o intención de retrasarlo. De hecho, sostuvo que el único «obstáculo» existente era que el acuerdo no estaba firmado, pero añadió que había algunos puntos que tenían que terminar de «matizar». Además, aseguró que «sin ninguna duda» serán necesarias más reuniones con el equipo de Fernández Mañueco y señaló que no manejaban «ningún plazo» para poder firmar el pacto, que reiteró incluirá cuestiones «troncales», como la prioridad nacional en las ayudas sociales o de la vivienda.

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez, se reúne con la portavoz de la UPL, Alicia Gallego, durante la ronda de consultas entre las formaciones para la proposición de candidatos a la Presidencia de la Junta.Rubén Cacho

La procuradora y secretaria general de la UPL , Alicia Gallego, reclamó a PP y Vox “celeridad», “compromiso” y “respeto” a la ciudadanía, ya que consideró ambos partidos tiene un acuerdo “más o menos cerrado” y no pueden esperar a que se celebren las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

“Toca ahora arremangarse y trabajar”, dijo al tiempo que consideró era “muy difícil” dar su apoyo si no se abordan las “necesidades” de la población.

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez, se reúne con el procurador de Soria Ya, Ángel Ceña, durante la ronda de consultas entre las formaciones para la proposición de candidatos a la Presidencia de la Junta.Rubén Cacho

El ‘sorianista’ Ángel Ceña, se mostró abierto al diálogo con el PP y cuestionó que no avance en sus negociaciones con Vox. “Por favor, piensen en los ciudadanos. Tengan un poco de prisa”, dijo ya que recordó esta reunión se produce “sobre la bocina”.

También criticó la falta de “transparencia” y advirtió de que los pactos ya conocidos en Extremadura y Aragón son “postureo” porque sus medidas chocan contra la legalidad.

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez, se reúne con el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz, durante la ronda de consultas entre las formaciones para la proposición de candidatos a la Presidencia de la Junta.Rubén Cacho

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, aseguró que están “abiertos al diálogo” y que su actitud será “de colaboración” para que se ponga en marcha “cuanto antes” la actividad legislativa porque está todo “muy parado”.

De esta forma, condicionó su voto en la investidura de Fernández Mañueco a que se acepten, antes o después, sus “requerimientos” y demandas para su provincia.

Este jueves, más

La ronda de contactos se cerrará este jueves con las reuniones del presidente de las Cortes con los portavoces del Grupo Socialista, Carlos Martínez, y del Grupo Popular, Leticia García. Será entonces cuando Vázquez proponga oficialmente como candidato a Fernández Mañueco, que cuenta de momento con 33 apoyos de su grupo, por lo que necesitaría nueve para alcanzar la mayoría absoluta.