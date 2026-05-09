La Junta regula por decreto la venta directa de alimentos

Publicado por Juanma de Saá Zamora Creado: Actualizado:

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, presentó ayer la nueva imagen para favorecer la venta directa de alimentos del productor al consumidor con la inscripción ‘Origen: aquí. Venta de Cercanía Castilla y León’, requisito necesario junto a la obligatoriedad de darse de alta en el registro en el ya figuran medio centenar de agricultores y ganaderos. Así lo ha explicado la consejera en la presentación este viernes de los detalles del decreto que regula la venta directa y los circuitos cortos de comercialización de productos agroalimentarios en Castilla y León que busca mejorar la competitividad de las explotaciones agrarias, fomentar el consumo local y favorecer las relaciones entre los productores y los consumidores.

Este decreto regula por primera vez en Castilla y León la venta directa y los circuitos cortos de comercialización de pequeñas cantidades de productos procedentes de explotaciones agrarias de la Comunidad. Podrán acogerse los titulares de explotaciones inscritas en el Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León (Reacyl) que comercialicen productos de producción propia y en el caso de productos transformados, como quesos, embutidos, conservas o vino, deberán figurar además en el Registro de Empresas y Actividades Alimentarias de Castilla y León (Reaal).

La norma diferencia dos modalidades, la venta directa en la que el productor vende el alimento al consumidor final y la venta en circuito corto que permite la comercialización a través de un único intermediario, como una tienda minorista, un establecimiento de restauración o un comercio local. La actividad puede desarrollarse en la propia explotación, en mercados y ferias, mediante reparto a domicilio, en establecimientos minoristas e incluso a través de plataformas de venta online, y también se contempla la venta mediante máquinas automáticas dentro o fuera de la explotación.