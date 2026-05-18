Pollán asegura que el resultado en Andalucía no influirá "en nada" en el acuerdo que se negocia en CyL

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El portavoz del Grupo Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ha asegurado este lunes de forma tajante que el reciente resultado electoral en Andalucía, donde el PP se ha quedado a dos escaños de la mayoría absoluta, no influirá "en nada" al acuerdo de gobierno que se negocia en Castilla y León, que celebró comicios el pasado 15 de marzo.

"En nada, ya lo dijimos", ha insistido Carlos Pollán que sí ha recordado que Vox ha afirmado en las últimas semanas que no entendía que desde Génova, la sede nacional del PP, se tratase de "dilatar" la negociación del acuerdo de gobierno en Castilla y León donde el resultado "era el que era" --33 escaños para PP, a 9 de la mayoría absoluta, y 14 para Vox, la tercera fuerza en el Parlamento autonómico--.

Carlos Pollán ha insistido en que la negociación sobre el acuerdo de gobierno en la Comunidad Autónoma se tiene que hacer "pensado en Castilla y León" y ha asegurado también que las conversaciones no se han parado en los quince días de la campaña electoral andaluza si bien ha admitido "cierta ralentización" por parte del PP.

Dicho esto, ha vuelto a defender que un pacto de gobierno como el que se está negociando en Castilla y León necesita tiempo porque, según ha reiterado, están negociando medidas "muy concretas" con plazos y garantías para que no sea "tan genérico" como el que firmaron hace cuatro años.

Por otro lado, Carlos Pollán ha calificado de "muy positivo" el resultado electoral conseguido por Vox en Andalucía, donde ha crecido en porcentaje de voto y en escaños --uno más--, circunstancia que se ha repetido en los tres comicios precedentes en Extremadura, Aragón y Castilla y León, ha enfatizado.

"Somos necesarios", ha zanjado Carlos Pollán que ha destacado que los resultados electorales en las cuatro autonomías han hecho que Vox forme parte del futuro de los cuatro territorios donde el PP "necesita" a los de Santiago Abascal para formar mayorías y gobiernos.

"También somos determinantes en Andalucía", ha insistido el portavoz del Grupo Vox en las Cortes de Castilla y León que ha tachado de "error" que el candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, haya apostado ya este lunes por un Gobierno andaluz "en solitario", tras lo que ha recordado anteriores afirmaciones de Alfonso Fernández Mañueco en el mismo sentido para advertir de que en solitario supone "en minoría" con las consecuencias que tiene, como la no aprobación de presupuestos.

Así, Carlos Pollán ha apelado a las regla de la democracia para recordar a Moreno Bonilla que no tiene la mayoría absoluta si bien se ha mostrado convencido de que, al igual que en Castilla y León, sus compañeros centrarán sus prioridades en hablar primero de políticas para pasar después a hablar de posibles puestos en un gobierno.