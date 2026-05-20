La plaga del pino que vuelve a preocupar a los pueblos pequeños de León

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

La procesionaria del pino vuelve a preocupar a los pueblos pequeños de León. No por una alarma generalizada ni por una lista cerrada de municipios afectados, sino porque la propia Diputación de León ha abierto una línea de apoyo dirigida a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para controlar esta plaga en zonas urbanas como parques, jardines, piscinas públicas y paseos.

La convocatoria, publicada por la institución provincial, permite actuar contra un problema que cada año inquieta especialmente en los pueblos con pinos cerca de espacios públicos, niños, vecinos y mascotas.

Por qué preocupa en los pueblos pequeños

La procesionaria del pino no es una plaga desconocida en León, pero su presencia cambia de dimensión cuando aparece en zonas frecuentadas. En un monte puede ser un problema forestal; en un parque municipal, junto a una piscina pública o en un paseo habitual, se convierte en un asunto de convivencia, seguridad y salud pública.

Por eso preocupa especialmente a los ayuntamientos pequeños. Muchos municipios de la provincia tienen zonas verdes con pinos en espacios urbanos o periurbanos, pero cuentan con presupuestos limitados para hacer tratamientos preventivos, retirar bolsones o instalar trampas.

Una procesionaria enredada en una ramaGetty Images

La convocatoria de la Diputación no señala pueblos concretos afectados, y ese matiz es importante: no hay una lista oficial de localidades en alerta, sino una línea dirigida a todos los ayuntamientos leoneses de menos de 20.000 habitantes que necesiten actuar contra la procesionaria.

El riesgo aumenta cuando las orugas descienden de los pinos y avanzan en fila, formando las conocidas 'procesiones'. La Junta de Castilla y León identifica esta especie como Thaumetopoea pityocampa, una plaga ligada al pino y con presencia suficiente como para contar con material técnico y divulgativo propio.

El peligro real: niños, vecinos y mascotas

El problema no está solo en el daño al árbol. La procesionaria puede provocar molestias por sus pelos urticantes, capaces de generar irritaciones y reacciones en personas y animales. En el caso de los perros, el riesgo es especialmente conocido porque suelen olfatear o acercarse a las orugas cuando las encuentran en el suelo.

Por eso los puntos más sensibles no son los pinares alejados, sino las zonas donde la gente camina a diario: jardines municipales, áreas de juego, paseos, entornos de piscinas o parques con presencia de pinos. Ahí es donde un ayuntamiento pequeño puede encontrarse con un problema muy visible y muy incómodo: vecinos preocupados, mascotas expuestas y espacios públicos que requieren intervención.

Entre las actuaciones subvencionables figuran medidas como trampas de feromonas, eliminación de bolsones, tratamientos autorizados, cajas anidaderas o campañas de sensibilización. No es una solución mágica, pero sí una herramienta para que los pueblos de León no esperen a que la procesionaria aparezca en mitad de un parque para reaccionar.

La procesionaria del pino preocupa a los pueblos pequeños porque afecta justo a los lugares donde la vida municipal se nota más. Y en León, donde muchos ayuntamientos tienen menos músculo económico, cualquier ayuda para prevenir antes de lamentar puede marcar la diferencia.