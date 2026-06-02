Un pacto de 200 puntos al que le quedan horas pendiente de la prioridad nacional y el reparto de cargos

Publicado por ICAL Redacción Creado: Actualizado:

Los negociadores del Partido Popular y Vox están «ultimando» un acuerdo de gobierno en Castilla y León, que ven «cerca», aunque insisten en que «no está cerrado». Con ello, confían en que se pueda firmar en las próximas «horas» o »días» para hacer de nuevo presidente de la Junta al «popular» Alfonso Fernández Mañueco. Las conversaciones se centran en esta recta final en la estructura del futuro ejecutivo de coalición, una vez que el programa de medidas está prácticamente pactado.

Ayer, el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, avanzó en una entrevista en Telecinco que se dan los últimos retoques al que será el tercer acuerdo que firman los «populares» y Vox, tras los de Extremadura y Aragón, mientras que el secretario general de Vox, Ignacio Garriaga, señaló desde la sede de Bambú que el pacto no está «cerrado ni mucho menos», si bien confió en que se presente «lo antes posible».

Dos meses y medio han pasado desde que PP y Vox iniciaron los contactos para reeditar un pacto gobierno en Castilla y León, que ahora parece inminente, aunque todavía faltan por resolver algunos «flecos». Además, no se ha fijado la fecha para su firma esta semana, lo que dependerá de las conversaciones que mantienen este lunes entre ambos partidos.

Tras un fin de semana de trabajo, se están limando algunos detalles del pacto, que será amplio ya que recogerá más de 200 medidas, con plazos para su cumplimiento. Incluirá diferentes propuestas, entre ellas el bloque referido a la prioridad nacional que Vox ha exigido incorporar, así como buena parte de las iniciativas que los «populares» incluyeron en su programa electoral, además de otras cuestiones propias vinculadas a la Comunidad.

Los negociadores de PP y Vox dan prácticamente por cerrado el acuerdo en lo referido a la acción de gobierno que tendrá que afrontar el nuevo Ejecutivo de Castilla y León salido de las urnas el pasado 15 de marzo. En paralelo, intentan consensuar el reparto de competencias y el diseño final del nuevo gabinete, el segundo que forman ambos partidos en la Comunidad.

Durante estas semanas, y tras lo pactado en Extremadura y Aragón, conforme a los resultados electorales, se espera que Vox ostente tres consejerías, una de ellas con rango de Vicepresidencia que entre sus competencias tendrá un área de nueva creación con el nombre de Desregulación. En sintonía con el documento suscrito entre ambos partidos en Extremadura y Aragón también se da por segura una Vicepresidencia para el PP.

Todo ello, precisamente, es lo que PP y Vox tratan de consensuar para alumbrar un pacto que ponga en marcha el nuevo gobierno de Castilla y León esta XII Legislatura. Ambos partidos ya acordaron la conformación de la Mesa de las Cortes el pasado 13 de abril, lo que otorgó dos puestos a cada socio, aunque la Presidencia fue para el «popular» Francisco Vázquez.

En este nuevo acuerdo, el segundo que Fernández Mañueco alcanza con Vox, tras el suscrito en marzo de 2022, que se rompió en 2024, pesarán los resultados de las últimas elecciones. El pasado 15 de marzo el Partido Popular logró 30 procuradores, dos más de los que tenía y un 35,5 por ciento de los votos, mientras su nuevo socio logró 14 parlamentarios —uno más— y el 18,9 por ciento de los sufragios, por debajo de la barrera del 20 por ciento.

La firma del pacto, que todavía no tiene fecha pero que se espera se produzca en las próximas «horas» o «días», permitirá desbloquear la tercera investidura de Mañueco. Una vez se oficialice, el presidente de las Cortes convocará con 48 horas de antelación una reunión de la Mesa, que oída la Junta de Portavoces, fijará la fecha de celebración de esta sesión, que presumiblemente tendrá lugar la segunda semana de junio, entorno al día 9 o 10.