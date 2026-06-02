Banco Sabadell inaugura su nuevo modelo de oficina para la Comunidad

Banco Sabadell inauguró su nuevo modelo de oficina, un espacio que responde a las nuevas formas de relación con el cliente, tanto particular como empresa. En el acto de inauguración intervinieron el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; el director general adjunto de Banco Sabadell, Pablo Junceda Moreno; y el presidente del Consejo Consultivo de Banco Sabadell en Castilla y León, Javier Vega.Eduardo Margareto

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Banco Sabadell inauguró ayer en Valladolid una nueva oficina situada en el número 14 de la calle Miguel Íscar con la que pone en marcha su nuevo modelo de sucursales en Valladolid, bajo la premisa de generar centros de trabajo modernos en los que el cliente es atendido por un gestor en espacios abiertos, diáfanos y sin colas.

La nueva oficina, a cuya inauguración asistieron el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, el director general adjunto de Banco Sabadell, Pablo Junceda, y el presidente del Consejo Consultivo de Banco Sabadell en Castilla y León, Javier Vega, cuenta con 27 empleados que atienden a unos 12.300 clientes.

El director general adjunto de Banco Sabadell, Pablo Junceda Moreno, con el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.Eduardo Margareto

Durante la inauguración, Junceda afirmó que este modelo de oficina que hoy se inaugura oficialmente en Valladolid “representa el futuro de la banca y en ese futuro, la eficacia y el trato al cliente son primordiales. Se trata de una apuesta de Banco Sabadell por un modelo de relación más cercano con el cliente de Castilla y León en general y de Valladolid en particular”, planteó.

Los 1.600 metros cuadrados de la oficina incluyen, en sus dos plantas, salas de descanso para empleados, salas de trabajo y salas de reuniones equipadas con sistemas de video y conectividad para asistencia a sesiones virtuales. Además, la nueva oficina es totalmente accesible, un espacio adaptado para que cualquier persona pueda utilizarlo con seguridad y autonomía, garantizando una experiencia inclusiva y alineada con la normativa europea de accesibilidad.

Además, el cliente puede también realizar sus gestiones de efectivo y otras operaciones de forma autónoma en una zona de autoservicio en la que se cuenta con cajeros de última generación.