La corriente de la presa arrastró a la madre y la abuela del niño que se ahogaba

Publicado por Jesús García-Prieto Palencia Creado: Actualizado:

La Guardia Civil trabaja con la hipótesis de que las corrientes existentes en la presa de Baños de Cerrato, en el término municipal de Venta de Baños (Palencia), pudieron influir en el trágico suceso ocurrido en la tarde del domingo, en el que fallecieron ahogadas una mujer de 32 años y su madre, de 52, ambas vecinas de Palencia, cuando trataban de rescatar a un menor de cinco años, que era hijo y nieto de las fallecidas.

Así lo explicó ayer el subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago, quien compareció para trasladar las novedades conocidas hasta el momento sobre una tragedia que causó una profunda conmoción en la provincia.

Según las investigaciones realizadas hasta ahora por la Guardia Civil, el niño podría encontrarse jugando en el agua con una tabla de bodyboard cuando comenzó a tener dificultades para salir de la zona de baño. En ese momento, tanto su madre como su abuela se introdujeron en el agua para auxiliarle.

Santiago señaló que se trata de una zona con acceso aparentemente sencillo al agua, frecuentada por bañistas, aunque no constituye una playa habilitada oficialmente para el baño. No obstante, los primeros indicios apuntan a la posible influencia de las corrientes en este punto del embalse, especialmente visibles desde una de las márgenes.

De acuerdo con los testimonios recabados entre las personas que se encontraban en el lugar, la corriente habría separado a las tres personas que estaban en el agua. La mujer de 52 años fue desplazada hacia una de las orillas, mientras que la madre y el menor fueron arrastrados hacia la margen contraria. En la zona se encontraban dos pescadores y otra familia que disfrutaba del entorno. Esta última logró sacar del agua a la abuela y trasladarla hasta la orilla, donde falleció pocos minutos después. Por su parte, los pescadores acudieron en ayuda de la madre y del niño y localizaron al menor agarrado a un tronco junto a su progenitora.

El niño pudo ser rescatado con vida y trasladado consciente al Hospital Río Carrión de Palencia para su valoración médica. Sin embargo, cuando la mujer de 32 años fue extraída del agua en la margen de Soto de Cerrato ya había fallecido. Un tío del menor tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios y evacuado al hospital en estado de shock tras lo sucedido. Según informó el subdelegado, tanto el familiar como el niño recibieron ya el alta hospitalaria.

Los hechos se produjeron en torno a las 18.45 horas y movilizaron un amplio dispositivo integrado por la Guardia Civil, los Bomberos de la Diputación y del Ayuntamiento de Palencia, efectivos del 1-1-2, el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (GRIPDE) de la Junta de Castilla y León y la Policía Local de Venta de Baños. El operativo se prolongó hasta pasadas las 23.00 horas debido a las dificultades de acceso a la zona donde se encontraba uno de los cuerpos.

Eduardo Santiago destacó la rápida actuación tanto de los ciudadanos presentes como de los servicios de emergencia, al tiempo que insistió en que la Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para esclarecer con exactitud lo sucedido y determinar las circunstancias concretas que rodearon el accidente.

Respecto a la posibilidad de adoptar medidas en la zona, el subdelegado señaló que «será necesario analizar las circunstancias del suceso antes de valorar actuaciones específicas», explicó en declaraciones recogidas por Ical, mientras que precisó que en el lugar no existía señalización relativa a posibles corrientes. Asimismo, indicó que no consta otros ahogamientos.