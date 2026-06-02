Un ganadero pasará más de dos años entre rejas tras una sentencia que marca un hito judicial

Imagen de archivo del juicio por la muerte de una joven de 27 años que fue atacada por mastines en octubre de año 2023. efe

Publicado por EFE Zamora Creado: Actualizado:

El Juzgado de lo Penal de Zamora ha dictado una sentencia histórica que establece un antes y un después en la responsabilidad penal por ataques de animales. La condena de dos años y medio de prisión efectiva contra un ganadero cuyas mascotas provocaron la muerte de una joven representa el primer caso en España donde se impone pena de cárcel real por un incidente de esta naturaleza con perros de trabajo.

Los hechos ocurrieron en octubre de 2023 en un camino agrícola entre La Hiniesta y Roales del Pan, localidades zamoranas donde una mujer de 27 años perdió la vida tras ser atacada por mastines y careas leonses que se encontraban sin supervisión alguna. El suceso conmocionó a toda la región y desató un intenso debate sobre la tenencia responsable de animales potencialmente peligrosos.

La magistrada ha sido contundente al señalar que existió una evidente falta de custodia, control y cuidado por parte del propietario de los canes, un pastor y ganadero de ovino que no se encontraba presente durante el ataque mortal. Esta ausencia, sumada al historial previo de comportamiento agresivo de los animales, resultó determinante para establecer la responsabilidad penal.

Detalles de la sentencia judicial

El fallo, contra el que cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Zamora, incluye además una indemnización de 250.000 euros para los padres de la víctima. Esta cantidad representa uno de los mayores resarcimientos económicos ordenados en España por casos similares, aunque ninguna cifra puede compensar la pérdida de una vida.

Durante el juicio celebrado días atrás, las posturas de las partes mostraron profundas diferencias. Mientras el Ministerio Fiscal solicitó exactamente la pena ahora impuesta, la acusación particular elevó su petición a cuatro años de cárcel, argumentando la gravedad extrema de los hechos. Por su parte, la defensa del ganadero reclamó la libre absolución, alegando que no existió negligencia por parte de su cliente.

La sentencia ha contemplado la atenuante de dilaciones indebidas debido al tiempo transcurrido en el procedimiento, lo que ha reducido ligeramente la condena. Sin embargo, la jueza ha considerado proporcionada la pena impuesta atendiendo a las circunstancias del caso y ha subrayado un elemento particularmente grave: la ausencia absoluta de remordimiento en la manera de actuar del condenado tras los hechos.

Comportamiento previo de los animales

Uno de los aspectos más reveladores del proceso judicial ha sido el testimonio de otras personas que anteriormente habían constatado la agresividad de esos perros. Varios testigos declararon haber sido intimidados por los animales, que ladraban y se abalanzaban sobre los viandantes que transitaban por la zona rural.

Varios testigos declararon haber sido intimidados por los animales, que ladraban y se abalanzaban sobre los viandantes que transitaban por la zona rural La voz de la calle

Según quedó demostrado en el juicio, este comportamiento se repetía cada vez con más intensidad, lo que evidenciaba un patrón de conducta peligrosa que no fue atendido ni corregido por el propietario. Esta circunstancia agravante resultó fundamental para establecer que el ganadero conocía perfectamente el riesgo que sus animales representaban para terceros.

La magistrada recurrió al informe de una perito veterinaria que declaró durante la vista oral, quien constató que se trataba de perros claramente peligrosos según su comportamiento. Aunque las razas mastín y carea no figuran específicamente en el catálogo oficial de animales peligrosos en España, la legislación permite incluir en esta categoría a canes de otras razas cuando manifiestan agresividad documentada.

Precedente judicial en España

El abogado de la acusación particular, Miguel Ángel Martín Anero, ha destacado ante los medios que se trata de la primera condena en circunstancias de este tipo por un ataque de perros mastines en la que efectivamente se manda al acusado a prisión. Este precedente judicial podría marcar un cambio significativo en cómo los tribunales españoles abordan casos similares en el futuro.

Los perros de trabajo como mastines y careas poseen instintos protectores muy desarrollados y requieren control estricto y socialización adecuada para prevenir incidentes Consejo de expertos

Hasta ahora, las sentencias por ataques de animales tendían a resolverse con penas suspendidas, trabajos comunitarios o multas económicas. La decisión del juzgado zamorano establece que cuando existe negligencia grave y resultado de muerte, las consecuencias penales deben incluir privación efectiva de libertad.

De los dos años y medio de prisión impuestos, habrá que descontar el tiempo que el condenado permaneció en prisión provisional tras producirse el ataque mortal, que fueron apenas veinte días. Esto significa que el ganadero deberá cumplir aproximadamente dos años y cuatro meses de condena efectiva en un centro penitenciario.

Responsabilidad en la tenencia de animales

Este caso subraya la importancia crucial de la tenencia responsable de animales, especialmente aquellos utilizados para labores de pastoreo o guarda. Los perros de trabajo como mastines y careas poseen instintos protectores muy desarrollados y requieren control estricto y socialización adecuada para prevenir incidentes.

La obligación legal del propietario incluye mantener a los animales en condiciones de seguridad que impidan cualquier peligro o riesgo para terceros. Esto implica supervisión constante, vallado adecuado de las propiedades y adiestramiento específico. El incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear responsabilidad penal, como ha quedado demostrado en esta sentencia que sienta jurisprudencia en toda España.

Búsquedas frecuentes sobre este tema

Tras conocerse el fallo judicial, numerosas consultas en internet reflejan el interés ciudadano por comprender mejor las implicaciones legales de la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Entre las preguntas más habituales destacan cuándo un perro puede considerarse peligroso aunque no esté en el catálogo oficial, qué responsabilidades tiene un propietario de mastines o careas, y qué consecuencias legales pueden derivarse de un ataque con resultado de lesiones o muerte.

El caso también ha reavivado el debate sobre si la normativa actual en España resulta suficiente o si deberían endurecerse las exigencias para la tenencia de ciertas razas. Expertos en derecho animal coinciden en que la legislación vigente permite abordar estos casos, pero su aplicación efectiva depende de la diligencia de las autoridades y de la concienciación de los propietarios sobre sus responsabilidades legales y morales.