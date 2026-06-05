La provincia española más envejecida no es la que crees, pero está en Castilla y León

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Desvelemos el secreto ya: Zamora encabeza el ranking nacional de envejecimiento. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados en enero de 2026, la provincia zamorana registra un índice de envejecimiento del 340,9%, lo que significa que hay más de tres personas mayores de 64 años por cada menor de 16 años.

Una provincia de Castilla y León, pero no León



Muchos podrían creer que la provincia más envejecida de Castilla y León —y de España— es León. La realidad es otra: Zamora, ciudad y provincia limítrofe con León, ocupa ese incómodo primer puesto nacional.

Zamora se sitúa por delante de León, que registra un índice de envejecimiento del 277,9%, también muy elevado. Salamanca (252,4%) y Palencia (243,8%) completan el podio de las provincias castellanoleonesas con mayor envejecimiento. Castilla y León alcanza el 230,7% de índice de envejecimiento, siendo la tercera comunidad más envejecida de España tras Asturias y Galicia.

Una calle típica zamoranaGetty Images/iStockphoto

El dato que sorprende: casi el 32% de zamoranos supera los 65 años

El porcentaje de mayores de 65 años en Zamora alcanza el 32,32% de su población, según el INE. Esto significa que casi uno de cada tres vecinos de la provincia tiene más de 65 años. La edad media se dispara a 51,79 años, muy por encima de la media nacional de 45,6 años.

Este desequilibrio demográfico es sin precedentes. En España, el envejecimiento general ha experimentado el mayor crecimiento de toda la serie histórica durante 2024, con un aumento de 5 puntos porcentuales. Zamora no solo sigue esta tendencia, sino que la amplifica.

El único territorio de Castilla y León está perdiendo población

Lo más alarmante es que Zamora es la única provincia de Castilla y León que pierde población de forma continuada. Entre 2025 y 2026 desaparecieron 120 habitantes, pasando de 165.564 a 165.444 residentes. Los mayores de 65 años continúan creciendo —ya son 17.598— mientras los menores de 15 años caen estrepitosamente.

En la capital zamorana, casi tres de cada diez vecinos superan ya los 65 años. La población extranjera, aunque presente en los tramos jóvenes, no logra compensar la pérdida demográfica. La caída afecta principalmente a los menores de 15 años, creando un vacío generacional que se hace cada vez más evidente en las calles y servicios públicos.

El mapa del envejecimiento en Castilla y León

El envejecimiento alcanza niveles récord en toda la comunidad. Más del doble de mayores de 64 años que niños por toda Castilla y León. Segovia es la provincia menos envejecida de la comunidad, aunque incluso allí la tendencia es clara. Las áreas periurbanas y municipios de su influencia se elevan en los últimos cuatro años, mientras se desangran las poblaciones menores a 5.000 habitantes.

Este fenómeno convierte a Zamora en el principal exponente del cambio poblacional en España. No es un dato aislado, sino el síntoma más agudo de una transformación estructural que afecta a toda la región oeste de la península. El futuro de la provincia dependerá de cómo se gestionen los servicios sociales, la atención a la dependencia y la capacidad de retener o atraer población joven.

Zamora encabeza un ranking que nadie querría liderar, pero su caso es un espejo donde mirarse para entender los desafíos demográficos del siglo XXI en la España rural.