Mañueco inicia mañana su tercer mandato con la mayoría más holgada desde 2015

Publicado por Agencias Ical Creado: Actualizado:

El «popular» Alfonso Fernández Mañueco será reelegido mañana presidente de Castilla y León e iniciará así su tercer mandato con la mayoría más holgada en las Cortes de los últimos once años. Desde 2015, quien dirige la Junta no ha tenido el apoyo de 47 parlamentarios en la Cámara, los que le darán la confianza necesaria para ser reelegido jefe del Ejecutivo autonómico durante los próximos cuatro años.

Fernández Mañueco acudirá en 24 a las Cortes para solicitar el respaldo de los otros 81 representantes políticos que se sentarán en el Hemiciclo el próximo 9 de junio. Su elección este martes está garantizada al haber suscrito PP y Vox esta semana un acuerdo de gobierno de 324 medidas y 19 ejes, que no convence a PSOE, UPL y Soria YA —Por Ávila no ha desvelado su voto-. Así, revalidará la Presidencia al contar con 33 votos del PP y 14 de Vox, que suman 47 apoyos, cinco por encima de la mayoría absoluta, fijada en esta legislatura en 42. Son en conjunto tres más de los que logró el propio Fernández Mañueco en 2022 a través de un pacto de coalición con los de Santiago Abascal, cuando fue elegido con 44 «síes», y seis más que en 2019, cuando tras perder las elecciones se alió con Ciudadanos y se estrenó como presidente con 41 votos. Antes, en 2015, Juan Vicente Herrera fue reelegido con 42 votos afirmativos y cinco abstenciones en un parlamento de 84 miembros.

Este tercer mandato del salmantino podría ser el último, salvo si disuelve las Cortes y convoca elecciones anticipadas, o si se modifica la Ley del Estatuto de los Altos Cargos (2016) que limita a dos o un máximo de ocho años la permanencia en la Presidencia de la Comunidad. Fernández Mañueco lleva ya gobernando casi siete años, pues fue elegido séptimo presidente de la Comunidad el 9 de julio de 2019 y, posteriormente, el 11 de abril de 2022.

En esta ocasión, tras la investidura de este martes, Fernández Mañueco tomará posesión en los días siguientes, previsiblemente el jueves 11 de junio, en un acto institucional en las Cortes, que podría celebrarse por la tarde y contar con la presencia de otros presidentes autonómicos, pues él acompañó recientemente a la extremeña María Guardiola y al aragonés, Jorge Azcón. Posteriormente, al final de la semana, nombrará gobierno, de acuerdo a la estructura ya pactada con Vox: dos vicepresidencias y diez consejerías.

Debate de investidura

El debate de investidura, el segundo pleno de estas Cortes salidas de las urnas del pasado 15 de marzo, comenzará a mediodía cuando el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, abra la sesión y el secretario primero, Daniel de la Rosa, lea el único punto del orden del día. En este momento Fernández Mañueco tomará la palabra como candidato desde la tribuna para exponer su programa de gobierno para esta legislatura sin límite de tiempo.

En 2019, Fernández Mañueco utilizó una hora y 15 minutos aproximadamente y en 2022, una hora y cinco minutos, si bien en esta ocasión esto es todavía una incógnita. Una vez termine, el presidente suspenderá la sesión hasta las 16 horas, cuando se reanudará con los turnos del portavoz socialista, Carlos Martínez, que tendrá 30 minutos iniciales y diez de réplica para su primer «cara a cara» en las Cortes con el presidente, que le responderá —dúplica incluida— sin límite de tiempo.

A continuación se sucederán los debates con el Grupo Mixto. La portavoz de UPL, Alicia Gallego, dispondrá de 18 minutos iniciales y seis posteriores y los procuradores de Soria YA, Ángel Ceña, y Por Ávila, Pedro Pascual, seis y dos minutos cada uno. La sesión entrará en su recta final con el portavoz de Vox, Carlos Pollán, futuro vicepresidente primero, y con la «popular» Leticia García.

A partir de ese momento, sobre las 20 horas, se iniciará la votación pública y por llamamiento, que comenzará por orden alfabético siguiendo el orden elegido al azar mediante sorteo. Tras ser nombrados, los procuradores deben responder ‘sí’, ‘no’ o ‘abstención’. Los miembros de la Junta que sean parlamentarios y los integrantes de la Mesa votarán al final.

Una vez termine la sesión, si el candidato Fernández Mañueco obtiene como se prevé la confianza de la mayoría absoluta de los procuradores, las Cortes certificarán su investidura al Gobierno y a Su Majestad el Rey Felipe VI. Una vez se publique el nombramiento en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se producirá la toma de posesión en los «siguientes días», para lo que no hay una fecha ni un lugar definidos, aunque en 2019 y 2022 se han celebrado en la sede de las Cortes.

La semana terminará con el nombramiento de los vicepresidentes y consejeros.

El debate de investidura, el segundo pleno de estas Cortes salidas de las urnas del pasado 15 de marzo, comenzará a mediodía