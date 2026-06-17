El coste laboral crece un 5,5% y se sitúa en 2.891,33 euros

Publicado por ICAL Redacción Creado: Actualizado:

El coste laboral por trabajador y mes en Castilla y León subió un 5,5 por ciento en el primer trimestre, en comparación con el mismo periodo de 2025, y alcanzó los 2.891,33 euros. Este incremento se situó medio punto por encima de la media nacional, que experimentó una subida del cinco por ciento, hasta los 3.278,01 euros, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Castilla y León, si se divide por sectores, el coste laboral más alto se produjo en el trimestre de estudio en la industria, con 3.486,13 euros, seguida de la construcción, con 3.032,47, y de los servicios, con 2.731,92 euros.

Esta evolución sitúa a la Comunidad con el quinto aumento más alto del conjunto de las autonomías, solo por debajo de Cantabria, donde se encareció un 8,2 por ciento (2.970,5 euros), País Vasco, un 7,1 por ciento más (3.791,04 euros), Cataluña, un seis por ciento (3.596) y Madrid, con un 5,7 por ciento (4.015,52 euros). En todas las regiones este índice se incrementó, si bien donde lo hizo de forma más moderada fue en Asturias, con un 1,8 por ciento, y Baleares, con un 2,5.

Precisamente, la comunidad madrileña anota, como es habitual, el coste laboral más alto del país. Mientras, el más bajo se registra en Extremadura, con 2.558,5 euros.

En cuanto al coste laboral de la hora efectiva, en Castilla y León subió un 5,7 por ciento, ligeramente por encima del 5,4 por ciento registrado en la evolución del conjunto del país, hasta los 22,03 euros, aún por debajo de los 24,88 euros contabilizados en la media nacional, y muy por debajo de los 30,19 euros de País Vasco, 29,40 euros de Madrid o 27,04 euros de Cataluña.

Por último, en el primer trimestre el número de vacantes en la Comunidad se situó en 8.578, el 5,3 por ciento del total del país. Las comunidades con mayor cifra fueron Cataluña (30.672), Madrid (31.943) y Andalucía (24.511), concentrando el 54,5 por ciento del total, mientras que las que menos tuvieron fueron Extremadura (1.166), Cantabria (1.393) y Asturias (1.788 plazas).