«Unir Universidades a Industria está en la prioridad de generar y retener talento»

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El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, recordó que en la nueva legislatura que se acaba de estrenar han trasladado las competencias de Universidades a la Consejería de Industria, Empleo y Comercio, que encabeza Juan Carlos Suárez-Quiñones, en lo que calificó como «un movimiento estratégico para fortalecer los vínculos entre el conocimiento universitario y el tejido empresarial en todos los sectores productivos». Esa decisión obedece, según expuso en su intervención durante la toma de posesión de la nueva rectora de la Universidad de Valladolid, Pilar Garcés, a la «gran prioridad» de «generar y retener talento en nuestra tierra, y aprovechar al máximo el esfuerzo investigador para impulsar avances que creen riqueza y empleo en la Comunidad».

Por ello, recordó que, a partir del próximo curso, harán realidad la gratuidad de la primera matrícula en el primer curso de grado en las universidades públicas para los estudiantes empadronados en Castilla y León, además de poner en marcha titulaciones de «enorme atractivo». «En Castilla y León estamos muy orgullosos de contar con el mejor sistema educativo no universitario de España y uno de los mejores del mundo, y queremos aportar a la universidad alumnos muy bien preparados. Por ello se han facilitado oportunidades bajando tasas y subiendo becas. El conjunto del sistema universitario de Castilla y León sigue creciendo, y actualmente cuenta con más de 103.00 alumnos y emplea a 16.400 profesionales, entre docentes, investigadores, apoyo a la investigación, personal técnico, administración y servicios», explicó.

Además de asegurar que las universidades de la Comunidad «son cada vez más atractivas», recordó datos como que Castilla y León es la segunda autonomía con mayor capacidad de atracción de estudiantes de grado, o que el número de alumnos de nuevo ingreso ha crecido un 16 por ciento en estudios de grado.

«Nuestras universidades son atractivas para los investigadores y están conectadas con el tejido productivo, pero queremos seguir mejorando, por eso en esta legislatura reforzaremos nuestra apuesta por el talento y por la economía del conocimiento, para generar empleo y oportunidades para la Comunidad», concluyó. Por su parte, el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, puso en valor la nueva configuración de la Consejería tras la incorporación del área de Universidades, y consideró que esta integración permite cerrar «un círculo virtuoso» de transferencia de conocimiento hacia las empresas, el tejido económico y los sectores productivos de Castilla y León. El titular de Industria, Universidades, Empleo y Comercio sostuvo que la nueva estructura “puede contribuir a reforzar la conexión entre el ámbito universitario y la actividad económica” de la Comunidad. Suárez-Quiñones ratificó a la salmantina Saturnina Moro Malmierca al frente de la Secretaría General de la Consejería, y destacó su “extraordinaria” trayectoria profesional de más de 26 años en la Administración autonómica, así como la labor desarrollada durante los últimos años en este puesto.

Asimismo, le trasladó públicamente su apoyo para afrontar los retos “complejos” de esta nueva etapa al frente de la Secretaría General.

El consejero defendió la colaboración entre las consejerías de Economía y Hacienda e Industria, Universidades, Empleo y Comercio, que calificó como «dos casas en un mismo edificio» llamadas a trabajar de forma coordinada para impulsar el desarrollo económico y social de Castilla y León.

Durante su intervención, también reivindicó el papel de los empleados públicos en el funcionamiento de la Administración autonómica, y agradeció la labor de los funcionarios, a quienes atribuyó la continuidad y estabilidad de las instituciones más allá de los cambios políticos. «Qué sería de las administraciones públicas si no hubiera ese fondo de armario de una administración dirigida por extraordinarios funcionarios y empleados públicos que dan esa continuidad y seriedad», señaló.

La Junta de Castilla y León aprobó el nombramiento de Saturnina Moro Malmierca mediante el Acuerdo 47/2026.

«Cierra un círculo virtuoso de transferencia de conocimiento hacia las empresas, el tejido económico y los sectores productivos"