PP y Vox apuestan por extender a las Cortes el esquema de poder en la Junta

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

PP y Vox apuestan por extender a los órganos de las Cortes el esquema de poder pactado para el gobierno de la Junta, lo que supondrá repetir el modelo de 2022. Los dos socios unirán sus votos el viernes, 26 de junio, cuando se constituyan las 14 comisiones permanentes de esta legislatura, lo que les garantizará el control de las diferentes mesas, que son las encargadas de marcar los ritmos de trabajo y priorizar los asuntos, según fuentes parlamentarias consultadas por Ical.

Aunque el acuerdo de gobierno suscrito el 3 de junio no lo recoge, PP y Vox prevén hacer valer su abultada mayoría absoluta en las comisiones. De sus 17 miembros, sumarán diez, por lo que tienen garantizadas todas las presidencias y vicepresidencias, de forma que el segundo grupo político de la Cámara, el PSOE, tendrá que conformarse, a priori y salvo sorpresa, con las secretarías.

Con ello, no se recuperará la cortesía mantenida hasta la novena legislatura —2015-2019— en la que el grupo mayoritario de la oposición presidía la Comisión de Economía y Hacienda, en la que se tramitan los presupuestos (en la última fue la de Empleo, con el exprocurador socialista Fernando Pablos). Esto tampoco sucedió en las dos últimas (2022-2026 y 2019-2022), en las que el PP, sin mayoría absoluta, se repartió los cargos de todas las comisiones con sus socios —Vox y Ciudadanos-.

De las comisiones legislativas, el PP presidirá las relativas a las siete consejerías que ostenta en la Junta, en las que Vox tendrá las vicepresidencias. Así sucederá en las de la Presidencia, que llevará también los asuntos de la Vicepresidencia Segunda, así como en las de Economía y Hacienda; Industria, Universidades, Empleo y Comercio; Medio Ambiente y Energía; Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial; Sanidad y Bienestar Social, y Educación.

En cambio Vox, que dirige tres departamentos en el Gobierno autonómico, tendrá las presidencias de las comisiones de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales; Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, y Cultura, Turismo y Deporte. Los «populares», en cambio, tendrán las vicepresidencias en estas tres.

Ordenación de territorio

Asimismo, los «populares» presidirán la Comisión de Reglamento al haber sido elegido presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, procurador del PP por Segovia. Además, en ella participan los restantes miembros de la Mesa, así como los portavoces y viceportavoces de los grupos. Todavía es una duda qué sucederá en la Comisión del Estatuto (legislativa) y en las de Procuradores y Relaciones con el Procurador del Común.

Aunque el Grupo Socialista ha registrado una petición para que la Mesa de las Cortes cree una comisión legislativa para los asuntos de la Vicepresidencia Segunda, PP y Vox no contemplan esta opción. Los de Carlos Martínez argumentan que con ello se dotaría a la Cámara de un órgano específico sobre ordenación del territorio como establece la ley de 2013 sobre esta materia que aprobaron por consenso PP y PSOE.

El guion para el viernes

El guion, no obstante, está prácticamente escrito para la jornada del 26 de junio. En una mañana casi completa se constituirán las 14 comisiones y la Diputación Permanente de esta XII Legislatura. El presidente de las Cortes, junto a la letrada mayor Laura Seseña, abrirán las 15 sesiones y se leerán los nombres de los procuradores que las integran.

Si en las 14 comisiones se alcanza el quorum necesario, se declararán constituidas y se pasará al segundo punto del orden del día, relativo a la elección de los tres miembros que conforman cada mesa. Habrá dos votaciones, una para las presidencias entre los candidatos y otra para las vicepresidencias y secretarías. Una vez efectuadas, el presidente dirá quiénes ostentan los cargos y se levantará la sesión.

Así se hará una tras otra en todas las comisiones, comenzando por la del Estatuto y terminando por la de Reglamento. A continuación se conformará la Diputación Permanente, en la que no se elige ninguna mesa, pues la preside Francisco Vázquez. Con este último trámite del viernes se resolverá, tras unas tres horas y media, la constitución de las comisiones, a lo que sucederá el 30 de junio el pleno monográfico sobre el informe del Procurador del Común, relativo al año pasado, 2025.