Adif restablece la circulación del AVE Valladolid-Palencia tras una avería en la catenaria

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El Administrador de Infraestructuras Ferrroviarias (Adif) ha solicionado la avería de electrificación en el tramo de alta velocidad Valladolid - Bifurcación Canal Duero (sentido Palencia), por lo que la circulación se ha restablecido.

A través de un comunicado, Adif señala que se recupera "de forma progresiva la normalidad de la circulación en ambos sentidos, tanto en el tramo de alta velocidad Valladolid-Segovia-Madrid, como en los corredores que conectan el norte de España (Asturias, Cantabria, País Vasco) con Valladolid y Madrid, incluidas las conexiones con Palencia, Burgos y León".

Durante las tareas de reparación, y para garantizar la movilidad de los viajeros, se han dirigido trenes de Larga Distancia por la red convencional utilizando el cambiador de Valdestillas (Valladolid).

"Adif ha estado trabajando durante las últimas horas para compatibilizar la circulación con la reparación de la avería producida la catenaria a primera hora de la mañana. La avería se ha localizado en un cable sustentador, que es el que equilibra la tensión de la catenaria. Los trabajos realizados, de notable complejidad, se han podido compatibilizar con la habilitación de trayectos de circulación alternativos para poder garantizar el servicio", señala el comunicad.