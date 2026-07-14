Detenido en León un hombre como presunto autor de varias agresiones y acoso sexual a cuatro mujeres

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Agentes de la Policía de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de León detuvieron recientemente a un hombre como presunto autor de varios delitos contra la libertad e indemnidad sexual y de acoso sexual, tras una investigación iniciada a raíz de cuatro denuncias formuladas por distintas víctimas durante el presente mes de julio.

Las investigaciones se iniciaron tras la recepción de varias denuncias que presentaban importantes coincidencias tanto en la forma de actuar del presunto autor como en distintos elementos que permitían establecer una conexión entre todos los hechos, informa Ical.

Los primeros hechos denunciados tuvieron lugar el día 6 de julio, cuando dos mujeres manifestaron que, tras acceder al portal de un inmueble después de realizar unas compras, fueron abordadas por un desconocido que simuló solicitar información sobre un domicilio y adoptó una actitud de carácter sexual, realizando exhibicionismo, expresiones de contenido sexual para, finalmente, emplear la fuerza para intentar someter a ambas víctimas, llegando incluso a realizar tocamientos sobre una de ellas. La intervención cesó cuando las mujeres comenzaron a pedir auxilio, momento en el que el agresor huyó del lugar.

Al día siguiente, otra mujer denunció haber sufrido una agresión de naturaleza sexual durante su turno de trabajo. Según manifestó, un individuo accedió a la zona de control del centro donde prestaba servicio y, tras cerrar la puerta, se aproximó a ella contra su voluntad, realizándole tocamientos e intentando desnudarla la ropa. La activación de la alarma del puesto de control provocó que el hombre abandonara precipitadamente el lugar.

La UFAM también tuvo conocimiento de otras dos denuncias formuladas por mujeres que desarrollan actividades profesionales en el ámbito del derecho. En ambos casos, el investigado estableció inicialmente contacto con las víctimas bajo un aparente interés profesional para posteriormente remitirles de forma reiterada imágenes de contenido pornográfico a través de aplicaciones de mensajería.

Investigación

Desde el primer momento de tener constancia de las denuncias, los investigadores realizaron un análisis conjunto de todas las mismas para determinar la posible relación existente entre ellas. El estudio de los indicios recopilados, unido a las comprobaciones practicadas y a las labores de inteligencia policial, permitió establecer una línea de investigación que fue reforzándose mediante diferentes diligencias realizadas de forma independiente.

Entre las diligencias practicadas se llevaron a cabo gestiones con las distintas operadoras de telefonía para identificar la titularidad de los números empleados en los contactos con las denunciantes, así como el análisis de la información obtenida.

Paralelamente, se procedió al visionado de las grabaciones de las cámaras de video vigilancia correspondientes tanto al portal donde ocurrieron los primeros hechos como al centro de trabajo de otra de las víctimas.

El examen de las imágenes permitió a los investigadores identificar al individuo que aparecía en ambas secuencias, al tratarse de una persona conocida por los agentes como consecuencia de anteriores actuaciones policiales desarrolladas en el ejercicio de sus funciones, lo que reforzó objetivamente la conexión existente entre ambos episodios.

Igualmente, las comprobaciones efectuadas en las bases de datos policiales permitieron constatar que el investigado contaba con antecedentes por delitos contra la libertad sexual y tenía en vigor una medida judicial relacionada con hechos de la misma naturaleza.

Una vez identificado y localizado al hombre, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de agresión sexual y un delito de acoso sexual. Tras la práctica de las correspondientes diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia, sección de Violencia sobre la mujer plaza nº1 de León.