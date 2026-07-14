Carlos Fernández Carriedo anuncia asistentes de inteligencia artificial para facilitar y optimizar el trabajo de los empleados públicos

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz en funciones, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.Rubén Cacho

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, anunció hoy que incorporarán los próximos años “asistentes de inteligencia artificial para facilitar y optimizar el trabajo de los empleados públicos, y contribuir a asegurar la legalidad de todas las actuaciones” de contratación.

Carriedo, que compareció en las Cortes para desgranar su programa de gobierno para la legislatura, expuso que esos asistentes se incorporarán en el sistema informático de contratación administrativa (DUERO), “una vez conseguida la plena adecuación a las exigencias de la Administración electrónica, e implantadas durante la pasada legislatura nuevas técnicas de automatización y robotización”, informa Ical.

En materia de contabilidad, incidió en que proseguirán modernizando el Sistema de Información Contable de Castilla y León (SICCAL) y concretó además que se está desplegando de manera progresiva la implantación de la firma electrónica en la totalidad de los documentos contables, lo que “no solo garantiza su plena validez jurídica, sino que también simplifica la tramitación administrativa y reduce cargas burocráticas”. “Un salto cualitativo en términos de trazabilidad, seguridad y transparencia”, dijo.

Asimismo, a lo largo de la legislatura se comprometió a culminar la implantación del expediente contable electrónico, que “permitirá integrar en un único flujo digital todas las fases de tramitación de los expedientes contables”. “Se acortarán significativamente los plazos de reconocimiento y pago de las obligaciones, incrementando la eficacia de la gestión pública”, comentó.

Por otra parte, anunció que antes de finalizar este año, aprobarán el Plan Estadístico 2026-2029, que según su actual versión que ha superado el trámite en gobierno abierto, constará de 273 operaciones estructuradas en 23 áreas, que abarcan “la totalidad de los aspectos de la realidad” de la Comunidad.

Carriedo también se detuvo en la política sobre endeudamiento y aseguró que continuarán reduciendo el nivel de deuda de la Comunidad en relación con el PIB, “manteniéndolo, en todo caso, por debajo de la media autonómica”. Al respecto, comprometió un uso “razonable” de la capacidad de endeudamiento que permita “salvaguardar unas cuentas públicas saneadas, sin perjuicio de la cobertura de las necesidades de financiación derivadas de la prestación de los servicios públicos, y siempre respetando los márgenes habilitados por la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en materia de endeudamiento”.

Asimismo, defendió una estrategia de endeudamiento “inteligente” basada en la “diversificación de las fuentes de financiación y ampliación de la base inversora de calidad, aprovechando la capacidad de la Comunidad de acceso al mercado, para obtener las condiciones más favorables”.

Por último, indicó que reforzarán la vinculación con entidades financieras multilaterales, como el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa. Asimismo, valorarán la oportunidad de utilizar “instrumentos innovadores de financiación ligados a actuaciones de carácter sostenible, tanto en formato bono como préstamo”.