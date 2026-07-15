La Junta superará los 100 millones de gasto en cuadrillas en 2028 y en 2027 incorporará siete helicópteros

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La Junta de Castilla y León incorporará el próximo ejercicio siete nuevos helicópteros con su personal correspondiente y en 2028 tiene previsto superar los 100 millones de euros de gasto en cuadrillas terrestres por el aumento progresivo de su tiempo de trabajo y su refuerzo.

Así lo ha asegurado la consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, durante su intervención en las Cortes para explicar las principales líneas de trabajo de su departamento en la próxima legislatura, en la que al inicio ha recordado a las familias de los fallecidos en el incendio de Almería, a los que ha trasladado su "solidaridad y apoyo en estos momentos tan difíciles".

La consejera ha recordado que en esta legislatura se ha creado la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, que dirigirá Ángel Sánchez Martín, con el fin de facilitar una visión integral del problema, en la que la prevención y la extinción forman parte de una misma estrategia.

"Lo que constituye una apuesta decidida por una gestión más moderna, especializada y eficaz, orientada a proteger nuestro patrimonio natural y la seguridad de las personas", ha asegurado la consejera tras recordar los incendios forestales ocurridos el pasado año y señalar estos fuegos como una de las principales amenazas para los montes, pero también como un problema "territorial, ambiental, económico, de protección civil y de seguridad pública" que exige una respuesta "integral".

González Corral ha ratificado el compromiso de avanzar hacia un Operativo del Infocal (Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales de Castilla y León) con un dispositivo permanente y profesionalizado que trabaje los doce meses del año.

Para ello, ha apuntado que se está ampliando el tiempo de trabajo de las 111 cuadrillas terrestres (ROMEO), un proceso que culminará en 2028 y que elevará el gasto destinado a estos efectivos de los 55 millones de euros en 2025 a 62 millones en 2026, con una previsión de superar los 100 millones en 2028. También ha detallado que las brigadas con autobomba (UBAS) han aumentado de cinco a nueve unidades autonómicas --una por provincia--.

En relación con los medios materiales, ha asegurado que el refuerzo de los medios aéreos será otra de las principales apuestas de la legislatura y ha señalado que en 2027 está prevista la incorporación de siete nuevos helicópteros con sus cuadrillas asociadas y un medio adicional de coordinación.

En 2026 el operativo estará integrado por 25 aeronaves, concretamenteun helicóptero de coordinación, un avión de carga en tierra y 23 helicópteros destinados al transporte de cuadrillas helitransportadas y al lanzamiento de agua, es decir, tres más que el año pasado. Todo ello supone incrementar el número de cuadrillas helitransportadas para cubrir los distintos turnos, ha explicado la consejera.

Asimismo, ha asegurado que la flota se seguirá renovando con vehículos especializados, camiones autobomba y todoterrenos y ha garantizado además la consolidación de un modelo permanente de maquinaria pesada disponible todo el año --con un total de 20 retenes a los que se sumarán otros 20 buldóceres en época de peligro alto--, lo que permitirá a estas empresas y trabajadores realizar labores preventivas durante ocho meses y tareas de extinción durante los cuatro meses de mayor riesgo.

Además, la consejera ha asegurado que la tecnología operativa jugará un papel fundamental en la detección temprana mediante la ampliación de la red de videovigilancia gestionada por la Fundación Patrimonio Natural, que pasará de las 102 cámaras activas en 2025 a 160 en 2026, hasta alcanzar las 204 al final del despliegue.

Asimismo, ha avanzado la implantación de un sistema de vigilancia móvil con cámara térmica monitorizada desde el helicóptero de coordinación y el uso de inteligencia artificial, apoyándose en el Centro de Supercomputación de Castilla y León (Scayle), para predecir comportamientos extremos del fuego. Por último, la consejera ha hecho hincapié en la importancia de la formación mediante el refuerzo de las actividades del Centro para la Defensa contra el Fuego (CDF) de León, así como en la potenciación de la investigación de causas para combatir la impunidad y orientar con precisión las medidas preventivas.

De igual modo, ha puesto en valor el apoyo a las entidades locales a través del otorgamiento de ayudas a las diputaciones provinciales para planes locales de emergencia, la definición de anillos de seguridad a menos de 100 metros de cascos urbanos y la continuidad del Plan Montel impulsado a través del Ecyl.