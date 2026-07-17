Controlado el incendio de Caboalles de Arriba tras nueve días de lucha contra el fuego
El incendio originado por un rayo en la localidad leonesa reduce su peligro al nivel 0 y mantiene activo un retén de cinco medios terrestres para su remate tras el despliegue de hasta 80 efectivos en sus momentos más críticos.
El incendio de Caboalles de Arriba, en el municipio leonés de Villablino, ha quedado controlado en la tarde de este jueves, según ha informado la Junta de Castilla y León en su web de información sobre incendios Inforcyl.
El fuego, que fue causado por rayos el pasado día 7 de julio, alcanzó el IGR 1 el pasado día 10 y se ha mantenido activo, aunque ya en nivel 0, hasta la tarde de este jueves, cuando la Junta ha informado de que ha quedado controlado a las 17.27 horas.
En estos momentos participan en las labores de extinción un retén formado por cinco medios terrestres, cuando en el momento de mayor despliegue trabajaron hasta 80.
La superficie afectada todavía se encuentra en permietración.