Fallece en Ciudad Rodrigo un menor de 13 años en las celebraciones tras el Mundial

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Un menor de trece años falleció esta madrugada, en torno a las 0.33 horas, tras el derrumbe de la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo de Ciudad Rodrigo (Salamanca), durante las celebraciones por la consecución del Mundial de Fútbol por parte de la Selección Española Masculina de Fútbol. La tragedia dejó además a otra persona herida que se encontraban arremolinadas en el lugar, según confirman a Ical fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 112.

Desde la sala de operaciones del 112 se trasladó el aviso a la Policía Local de Ciudad Rodrigo, a la Guardia Civil de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió asistencia al lugar.

Una vez allí, los facultativos saniitarios atendieron a dos heridos, uno de los cuales falleció in situ. En ese momento se activó el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias para atender a los familiares de la persona fallecida. De momento, no disponemos de más información sobre ésta ni la otra herida.