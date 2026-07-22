La Junta prevé que la aplicación del Buscyl esté operativa "antes de final de año"

La consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, clausura la Asamblea General de Federación Empresarial Castellano y Leonesa de Transporte en Autobús (Fecylbus).EUROPA PRESS

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La consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, ha avanzado este miércoles que la aplicación vinculada al sistema Buscyl podría estar implantada "antes de final de año" en la mayor parte de la red de transporte público, aunque ha evitado fijar plazos cerrados al tratarse de un proceso "muy delicado" que afecta a una flota de 2.000 autobuses.

En declaraciones a los medios durante la clausura de la Asamblea General de la Federación Empresarial Castellano y Leonesa de Transporte en Autobús (Fecylbus), la consejera ha explicado que la Administración autonómica trabaja junto a los operadores en el despliegue del Sistema Inteligente de Transporte (ITS), que incluye la instalación del equipamiento embarcado y desembocará en una aplicación para los usuarios y en nuevas herramientas para mejorar la gestión del servicio.

Sanchidrián ha señalado que el objetivo es implantar la aplicación "lo antes posible" y ha confiado en que pueda estar disponible en la mayoría de la red antes de que termine el año, si bien ha precisado que quizá no alcance el cien por ciento de los vehículos. "Hay un interés por parte de la Consejería y de los operadores para implementarla lo antes posible", ha afirmado.

La titular de Movilidad ha explicado que la futura aplicación incorporará funciones como la prerreserva de plazas y un sistema de demanda flexible que, mediante algoritmos, permitirá conocer mejor las necesidades de desplazamiento de los usuarios para adaptar la oferta y hacer el servicio "más eficiente".

En este contexto, Sanchidrián ha enmarcado el desarrollo tecnológico en la implantación de Buscyl, del que ha destacado que suma ya 806.000 tarjetas emitidas y más de 15 millones de desplazamientos, un 30 por ciento más que en el semestre anterior.

Situación del sector

Por su parte, el presidente de Fecylbus, Fernando García, ha destacado la consolidación del proyecto Buscyl como "buque insignia" del transporte público en Castilla y León y ha advertido de las dificultades que afronta el sector para garantizar el relevo generacional, tanto de conductores y otros profesionales como de los propios empresarios.

También ha explicado que durante la Asamblea General la federación ha aprobado las cuentas del pasado ejercicio, ha repasado la actividad desarrollada durante el último año y ha analizado los proyectos que tiene en marcha.

Entre ellos, García ha puesto el foco en Buscyl, iniciativa que ha definido como el "proyecto buque insignia" de la Comunidad. En este sentido, ha asegurado que es "un éxito", aunque ha reconocido que, por su envergadura y el importante componente de innovación tecnológica que incorpora, todavía existen aspectos susceptibles de mejora.

El presidente de Fecylbus ha explicado que el despliegue del sistema ha requerido la adaptación de numerosas empresas y autobuses en la Comunidad, así como la formación de un elevado número de conductores.

También ha señalado que aún quedan por perfilar algunos aspectos tecnológicos, si bien ha expresado su confianza en que el trabajo conjunto con la Consejería permita culminar el proyecto "sin ninguna duda".

Por otro lado, García ha incidido en la preocupación del sector por la falta de relevo generacional, un punto en el que ha señalado que, además de la escasez de conductores, personal de talleres y otros profesionales, también existen dificultades para asegurar la continuidad de muchas empresas familiares, ya que en algunos casos los hijos de los propietarios no desean hacerse cargo del negocio.