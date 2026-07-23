Las V Jornadas de Mascaradas Leonesas revivirán desde este jueves uno de los ritos más antiguos y misteriosos de León

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

Las V Jornadas de las Mascaradas Leonesas revivirán en Velilla de la Reina entre este jueves, 23 de julio, y el lunes 27 uno de los ritos más antiguos y misteriosos de la provincia, por lo que el evento constituye una herramienta "imprescindible" para garantizar que las tradiciones "sigan vivas y no se pierdan en el olvido".

Las Jornadas son una cita consolidada que tendrá como epicentro el Museo de Máscara Ibérica de Velilla de la Reina y girarán en torno a los rituales y carnavales de invierno típicos de la provincia de León.

Las mascaradas leonesas son ritos paganos ancestrales que se celebraban para despertar la naturaleza y asegurar la fertilidad de las cosechas tras el invierno.

En las celebraciones que giran en torno a estas tradiciones participan personas vestidas con trajes realizados con pieles y máscaras de madera y cuernos.

Esta festividad ancestral se ha transformado en un recurso turístico y cultural "muy importante" para León.

Esta nueva edición de la celebració contribuye a que los propios leoneses, especialmente los más jóvenes, se involucren y descubran en primera persona su propia cultura.

Programación

Las V Jornadas de las Mascaradas Leonesas comenzarán el día 23 de julio a las 18.30 horas y la jornada estará dedicada a los entruejos del sur de la provincia.

Además, habrá otra charla conducida por la Asociación Cultural de Toros y Girrios sobre el origen "un tanto misterioso" de las mascaradas leonesas y de los antruejos y a continuación el historiador, investigador y escritor José Luis de las Heras hablará sobre los antruejos en el Órbigo Bajo.

El día 24 de julio el presidente de la Asociación Cultural de la Montaña de Vadinia, Pedro Luis González Manuel, hablará sobre el antruejo de la comarca de Riaño y tendrá lugar un taller sobre las ligas de los tabarrones trenzadas en telar y a mano. La jornada concluirá con la actuación musical de 'Juntos y sin Pudor'.

El día 25 se abrirá una exposición al público a partir de las 17.00 horas; habrá un taller de cintos de zamarrones en cuero y la actuación del grupo Mirlo Folk. Finalmente, el día 26 se abrirán por la tarde las exposiciones del antruejo de Riaño, del antruejo de Alija, de ligas de zamarrones y de cinturones de zamarrones y habrá un encuentro de panderetas.