Castilla y León se personará como acusación contra el causante del incendio de Burgohondo por imprudencia

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ofrece declaraciones a los medios en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) durante las labores de extinción del fuego forestal, a 25 de julio de 2026, en Navaluenga, Ávila, Castilla y Le.Mateo Lanzuela - Europa Press

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El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha avanzado que su Gobierno se personará como acusación contra el causante del incendio originado en Burgohondo (Ávila), provocado por "imprudencia".

Así lo ha anunciado en declaraciones recogidas por Europa Press durante una atención a medios junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, entre otras autoridades, desde el Puesto de Mando Avanzado (PM) de Navaluenga.

La Guardia Civil ha detenido a una persona y ha investigado a una segunda como presuntas autoras del incendio forestal registrado en Burgohondo. La investigación desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Ávila ha determinado que el fuego se originó por una chispa provocada por el empleo de maquinaria pesada en una zona donde su uso estaba totalmente prohibido.