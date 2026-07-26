Mañueco anuncia que la Junta se personará contra el autor del incendio de Ávila y se volcará en la recuperación en viviendas, turismo y medio ambiente

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplaza a la zona afectada por los incendios forestales de Ávila. El jefe del Ejecutivo -acompañado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.Rmstudios

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El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció en Ávila que el Ejecutivo autonómico “se va a personar como acusación contra quien ha provocado este incendio”, ya que a su juicio fue “provocado por una imprudencia”. En esta línea, también confirmó que “empezamos esta semana las tareas de recuperación”, precisando que se centrarán en la reparación de viviendas, edificaciones e instalaciones afectadas, el apoyo a agricultores y ganaderos, la recuperación de la actividad turística y la restauración medioambiental.

Mañueco aseguró que la Junta se volcará con la provincia una vez finalice la emergencia. "Hoy todos estamos con Ávila y desde el Gobierno de Castilla y León vamos a volcarnos para recuperar el daño físico, pero también el daño emocional", concluyó.

Durante su visita al Puesto de Mando Avanzado de Navaluenga, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Mañueco calificó el fuego como “un incendio extraordinariamente complejo” debido a las condiciones meteorológicas y a la interacción con el incendio procedente de la Comunidad de Madrid, informa Ical.

El presidente de la Junta defendió la respuesta ofrecida por las administraciones durante la emergencia. "Desde el primer momento la coordinación de las instituciones ha sido eficaz y fundamental", aseguró, en referencia al trabajo conjunto desarrollado por el Gobierno de España, la Junta, la Diputación de Ávila, los ayuntamientos y las comunidades autónomas que enviaron medios para colaborar en la extinción.

Mañueco quiso agradecer expresamente el trabajo desarrollado por todos los efectivos movilizados, desde la Unidad Militar de Emergencias (UME), el Ejército y la Guardia Civil hasta el operativo de incendios de la Junta, los voluntarios de Protección Civil y el resto de profesionales implicados. Asimismo, destacó la evacuación preventiva acordada el sábado por el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), que permitió desalojar a más de 30.000 personas "de manera extraordinariamente eficaz, sin ningún incidente", y apeló a mantener la prudencia. "Máxima prudencia, máxima responsabilidad", reclamó.

Por su parte, el alcalde de Navaluenga, Armando García, agradeció la visita de las autoridades y trasladó su solidaridad a todos los municipios afectados por un incendio que calificó como "el más importante, más grave que hemos sufrido, por lo menos en la provincia de Ávila".

El regidor destacó "la enorme colaboración" entre todas las administraciones implicadas en la gestión de la emergencia y tuvo un reconocimiento especial para los voluntarios que trabajaron en la protección de las zonas de interfaz urbano-forestal. "Si hay que sacar algo positivo de todo esto es que no hemos tenido ninguna vida humana de por medio", subrayó.