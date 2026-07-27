Sánchez afirma que la evolución es «positiva», pero que falta mucho por hacer

Publicado por Agencias Ávila Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló ayer que la evolución de los incendios que afectan a la provincia de Ávila y la sierra oeste de la Comunidad de Madrid «ha sido muy positiva» durante la noche pero «quedan horas complejas", por lo que ha pedido a los vecinos que extremen la precaución y se informen a través de los canales institucionales o medios de comunicación. Así se pronunció Sánchez durante una declaración institucional junto al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en su visita al Puesto de Mando Avanzado en Navaluenga (Ávila).

El jefe del Ejecutivo confirmó, además, que el Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto para reconocer las «zonas gravemente por emergencias de protección civil» aquellas afectadas por los incendios. Asimismo, Sánchez agradeció «a los efectivos y a los servidores públicos» su labor en la lucha contra las llamas, destacando además la «coordinación y cooperación» institucional entre las distintas administraciones, que fue «muy contrastada» en los últimos años, «por desgracia", por las «emergencias de protección civil» que sufre el país.

Dicho esto, señaló que los efectivos del Sistema Nacional de Protección Civil, a quienes agradeció su labor, están pendientes de «consolidar espacios» que ya fueron consolidados, al tiempo que insistió en que la prioridad y principal preocupación de las administraciones es siempre «salvar y garantizar la vida de la gente, defender los núcleos poblacionales y, por supuesto, atacar y luchar contra los incendios». Sánchez recordó que el mando unificado para combatir las llamas en la provincia de Ávila y la sierra oeste de Madrid ha incorporado en las últimas horas a la Junta de Castilla-La Mancha por las consecuencias del fuego en Toledo. En este sentido, agradeció también el despliegue de efectivos por parte de Extremadura, Galicia, Asturias y también de un «país hermano", como Portugal.

El presidente del Gobierno también alertó de que en «menos de 24 horas» las hectáreas calcinadas por los 32 grandes incendios en este 2026 han pasado «de 130.000 a 150.000 hectáreas", lo que significa multiplicar por seis la cifra del año pasado, que «ya fue un año particularmente grave en cuanto a las zonas afectadas como consecuencia de grandes incendios». Por ello, reclamó una reflexión «a todos los actores políticos e institucionales, pero también civiles y sociales", para exigir «el deber, no solamente por la seguridad, sino también moral» de un «gran pacto de Estado frente a la emergencia climática».

Sánchez explicó, si bien los «los incendios siempre han existido", la magnitud y el comportamiento de las llamas, así como los «climas adversos y extremos", donde se pasa «de una borrasca a un gran incendio o nevadas en muy poco tiempo", alertan sobre lo que ya ha avisado la ciencia respecto a la emergencia climática "Tenemos no solamente que dar una respuesta acorde y proporcionada a la magnitud de estas emergencias climáticas, sino incorporar el dato y el conocimiento de la ciencia para hacer las mejores políticas públicas", reiteró.