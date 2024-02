La asociación Faceira informa al Consejo de Europa sobre el trato que da la Junta al leonés

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Miembros de la Asociación Cultural Faceira se reunieron en la sede del Instituto Cervantes en Madrid con el Comité de Expertos designado por el Consejo de Europa para el control de la aplicación en España de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias (CELRM). En dicha reunión, Faceira presentó un informe dirigido al Consejo de Europa en el que se detalla el reiterado incumplimiento de la Junta de Castilla y León, tanto del artículo 5.2 del Estatuto de Autonomía, como de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, tratado internacional suscrito por España y que obliga a adoptar una serie de medidas para la salvaguarda de las lenguas españolas, incluida la leonesa. Esta organización internacional tampoco ha recibido ni de la Junta de Castilla y León ni del Estado Español, garante del cumplimiento de este tratado internacional de defensa de las lenguas minoritarias europeas, la información que se les solicita desde el año 2012 sobre la situación del leonés y las medidas adoptadas para su promoción. El informe presentado por la asociación documenta que Castilla y León incumple las obligaciones que determina el CELRM para el leonés, pues esta lengua no se oferta como asignatura en el sistema educativo de la Comunidad (artículo 7.1 f y g del tratado), la administración autonómica no despliega ninguna medida práctica para su promoción (artículo 7.1 c), tampoco se facilita su empleo oral y escrito en la vida pública y en la vida privada (artículo 7.1 d), ni se ha desarrollado legislativamente el artículo 5.2 del Estatuto de Autonomía 17 años después de su entrada en vigor (artículo 7.1 parágrafo inicial).

El informe también detalla la política discriminatoria de la Junta de Castilla y León hacia los hablantes de leonés, vulnerando el artículo 7.2 de la CELRM, y que tiene su expresión más elocuente en el hecho de que de las tres lenguas que ampara y reconoce el Estatuto de Autonomía, la castellana (la única oficial), la gallega y la leonesa, esta última es la única que carece de protección en Castilla y León o de presencia en el sistema educativo de la Comunidad. A lo largo de 2024 el Consejo de Europa emitirá dictamen con base en la información recabada por el Comité de Expertos que visitó España este mes de enero.