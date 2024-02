Por primera vez en los Goya en el 61% de las nominaciones hay mujeres

Publicado por EFE Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

En un 61% de las nominaciones de los Goya hay mujeres, el porcentaje más alto de las 38 ediciones de los premios del cine español, que además ha crecido notablemente desde el año pasado, donde la presencia femenina estaba en un 40 por ciento de las candidaturas. Las cifras proceden de un estudio realizado por CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales de España, realizado con motivo de la celebración de la 38 edición de los premios, que se entregarán en una gala el próximo día 10 en Valladolid.

CIMA considera que «el aumento de la presencia femenina en el cine y el audiovisual es consecuencia de la puesta en marcha de medidas de acción positiva», lo que ha hecho posible que las mujeres «demuestren su talento». En los años anteriores, el porcentaje fue aumentando desde el 20,4 hasta el 40% de la última, si bien en la edición de 2019, la número 33 que se celebró en Sevilla, el porcentaje fue un poco superior, llegando al 26,8%. Aún así, los premios recayeron mayoritariamente en hombres, cinco de ellos, para la película de Rodrigo Sorogoyen El Reino , y sólo la Mejor Dirección Novel fue para Arantxa Echevarría por Carmen y Lola ; el resto de los premios no específicos fueron ganados por los nominados masculinos. El año pasado se repitió el esquema, de nuevo con Rodrigo Sorogoyen con el máximo porcentaje de ganadores masculinos, siete (exceptuando actor y actriz principal y de reparto, aunque también los ganó) con As bestas , y de nuevo, una mujer, Alauda Ruiz de Azúa, se llevó la Mejor Dirección Novel por Cinco lobitos . En la historia de los premios, solo diez de los 37 galardones a mejor dirección novel han sido para directoras: Ana Díez, Rosa Vergés, Ángeles González-Sinde, Mar Coll, Carla Simón, Belén Fuentes, Pilar Palomero, Clara Roquet y las citadas Arantxa Echevarría y Alauda Ruíz de Azúa.